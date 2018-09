Sport

Fussball

Bundesliga: Bayern marschieren schon wieder vorne weg



Bundesliga, 3. Runde Bayern – Leverkusen 3:1 (2:1) Leipzig – Hannover 3:2 (2:1) Wolfsburg – Hertha 2:2 (0:0) Mainz – Augsburg 2:1 (0:0) Düsseldorf – Hoffenheim 2:1 (1:0) Gladbach – Schalke 18.30 Uhr

Bild: DPA

Mehmedi rettet Wolfsburg einen Punkt – Bayern marschieren schon wieder vorne weg

Bayern München steht als einziges Teams in der Bundesliga nach drei Runden ohne Punktverlust da. Der Titelverteidiger schlägt Leverkusen 3:1, Wolfsburg und Berlin trennen sich im Verfolgerduell 2:2.

Das musst du gesehen haben:

Bayern – Leverkusen 3:1

Die entscheidenden Tore zum Bayern-Sieg fallen allesamt in den ersten 20 Minuten. Wendell bringt den Gast aus Leverkusen per Foulpenalty nach fünf Minuten in Führung – der Brasilianer bekundet dabei allerdings Glück, dass der Schiedsrichter seinen ersten missglückten Penalty-Versuch wiederholen lässt. Die Münchner Abwehrspieler waren zu früh in den Strafraum gestürmt.

Auf den Rückstand reagiert das Team von Nico Kovac in seiner erwarteten Manier – Corentin Tolisso (10.) und Arjen Robben (19.) kehren das Spiel mit einer Doublette innerhalb von neun Minuten. Den Schlusspunkt setzt James Rodriguez in der letzten Minute der regulären Spielzeit.

Leipzig – Hannover 3:2

Für Leipzig läuft zunächst alles nach Plan: Yussuf Poulsen köpft aus wenigen Metern zur frühen Führung ein (9.), Niclas Füllkrug gelingt aber vier Minuten später der Ausgleich für Hannover. Kurz vor der Halbzeit erzielt Timo Werner dann sein erstes Saisontor: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld spielte RB schnell nach vorne, Werner verwandelt souverän ins lange rechte Eck (40.).

Auch in der zweiten Hälfte kann Werner jubeln. Der Nationalstürmer erhöht auf 3:1 (63.). Doch gelaufen ist die Partie noch nicht – Nico Miiko Albornoz lupft den Ball Minuten später zum erneuten Anschluss über RB-Keeper Peter Gulacsi hinweg. Doch Leipzig bringt die Führung über die Zeit.

Bild: AP/AP

Wolfsburg – Hertha 2:2

Während die Münchner weiterhin makellos unterwegs sind, trennen sich der VfL Wolfsburg und Hertha Berlin im direkten Verfolgerduell 2:2. Die Gäste vergeben den Sieg trotz zweimaliger Führung in einer spektakulären Schlussphase. Admir Mehmedi, der in der 62. Minute für die Wolfsburger eingewechselt wird, rettet dem Heimteam durch seinen Treffer in der 93. Minute immerhin noch einen Punkt. Der Schweizer Internationale lenkt einen Kopfball mit seiner Fussspitze unhaltbar ins Tor ab.

Hertha geht das erste mal nach einer Stunde durch Javairo Dilrosun in Führung, verspielt den Vorsprung allerdings ebenso wie den späteren vermeintlichen Lucky Punch von Ondrej Duda in der 91. Minute.

Bild: EPA/EPA

Mainz – Augsburg 2:1

Auch in Mainz fallen die Tore erst spät. Die 05-er feiern am Ende einen Last-Minute-Sieg gegen den Augsburg, weil Anthony Ujah (87.) und Alexandru Maxim (90.+3) das Spiel in der Schlussphase drehen. Die Führung für die Augsburger hatte Dong-Won Ji in der 82. Minute erzielt.

Düsseldorf – Hoffenheim 2:1

Ein überraschendes Erfolgserlebnis gibt es für Aufsteiger Fortuna Düsseldorf gegen Hoffenheim. Der Aufsteiger liegt dank eines Treffers von Alfredo Morales bereits zur Pause vorne. Hoffenheim gelingt zwar zwischenzeitlich der Ausgleich durch Reiss Nelson (86.), doch Dodi Lukebakio sorgt per Penalty für die erneute Führung. Düsseldorf feiert seinen ersten Sieg in der laufenden Saison – und steht vorerst in der ersten Tabellenhälfte.

Bild: EPA/EPA

Die Telegramme

Bayern München - Leverkusen 3:1 (2:1)

75'000 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 6. Wendell (Handspenalty) 0:1. 10. Tolisso 1:1. 19. Robben 2:1. 89. James 3:1.

Bemerkungen: 4. Neuer (Bayern) hält Handspenalty von Volland, der aber wiederholt wird. 80. Rot gegen Bellarabi (Leverkusen/Foul).

RB Leipzig - Hannover 3:2 (2:1)

38'937 Zuschauer.

Tore: 9. Poulsen 1:0. 13. Füllkrug 1:1. 40. Werner 2:1. 63. Werner 3:1. 65. Albornoz 3:2.

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (nicht im Kader), Hannover mit Schwegler.

Mainz - Augsburg 2:1 (0:0)

21'105 Zuschauer.

Tore: 82. Ji 0:1. 87. Ujah 1:1. 93. Maxim 2:1.

Wolfsburg - Hertha Berlin 2:2 (0:0)

25'090 Zuschauer.

Tore: 61. Dilrosun 0:1. 87. Malli (Foulpenalty) 1:1. 91. Duda 1:2. 93. Mehmedi 2:2.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (bis 67.), Mehmedi (ab 62.), Berlin mit Lustenberger (ab 74.).

Düsseldorf - Hoffenheim 2:1 (1:0)

40'111 Zuschauer.

Tore: 45. Morales 1:0. 86. Nelson 1:1. 88. Lukebakio (Foulpenalty) 2:1.

Bemerkung: Hoffenheim mit Zuber (ab 63.).

Die Tabelle

bild: screenshot srf

