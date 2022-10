Der FC Winterthur holt den ersten Heimsieg der Saison und schlägt GC mit 1:0

Weil dein Leben ein Abenteuer ist – bleib flexibel mit dem BMW & MINI Flex Abo by CARIFY!

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das sind die 20 besten Bars der Welt – an der Spitze gibts eine Überraschung

Wladimir Putin ist 70 – und so «gratuliert» ihm das freie Internet

10 + 1 things I love about Love!

Musk will der Ukraine Starlink abdrehen – nun sollen die USA einspringen

Der Fall Andrew Tate: Warum Frauenhasser auf Social Media so erfolgreich sind

Marco Odermatt - der neue Liebling der Nation

Nach dem Rücktritt von Roger Federer schlüpft Skifahrer Marco Odermatt in die Rolle des grössten Schweizer Sportstars. Was diese Rolle so alles mit sich bringt.

In einer Woche beginnt auf dem Gletscher hoch über Sölden der Skiweltcup. Die Erwartungen der Skination Schweiz sind unverändert hoch. Bei den Alpinen hiess die sportliche Währung schon immer Podestplätze. «Schweizer Skifahrer enttäuschen» lautete im vergangenen Winter eine Schlagzeile nach dem vierten Platz als Bestresultat in einem Super G.