Bild: KEYSTONE

5 Fragen und Antworten zum grossen Absturz der Schweiz im UEFA-Ranking

Die Gruppenphasen der europäischen Wettbewerbe Champions League und Europa League sind durch. Mit dem FC Zürich überwintert nur ein Schweizer Verein. In der UEFA-Fünfjahreswertung droht nun der freie Fall.

Die Berner Young Boys mit ihren 4 Punkten in der Champions League und der FC Zürich mit seinen 10 Punkten in der Europa League und der Qualifikation für die K.-o.-Phase haben sich in diesem Herbst europäisch sehr ordentlich geschlagen.

Trotzdem wird die Schweiz in der UEFA-Fünfjahreswertung durchgereicht und hat vielleicht bald nur noch einen Platz in der Champions-League-Qualifikation. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist die UEFA-Fünfjahreswertung?

Die UEFA-Fünfjahreswertung (auch UEFA-Koeffizient) ist eine Länderwertung, die der UEFA dient, die Anzahl Startplätze für die europäischen Klubwettbewerbe Champions League und Europa League zu ermitteln. Siege, Remis und das Erreichen von bestimmten Spielrunden geben Punkte.

Die Anzahl Punkte über fünf Jahre geben eine Gesamt-Punktzahl pro Land. Anhand der Punkte erstellt die UEFA eine Rangliste für die einzelnen Länder-Verbände. Je besser klassiert, desto mehr Startplätze erhält der Verband. Jedes Jahr fällt die jeweils älteste Rangliste aus der Wertung und wird durch die aktuelle ersetzt.

Die 5-Jahres-Wertung am 1. Juni 2018: screenshot: uefa.com

Wie werden die Länderpunkte berechnet?

Die Vereine holen folgende Punkte für Siege und Unentschieden:

Punkteverteilung:

Sieg in CL oder EL: 2 Punkte

Remis in CL oder EL: 1 Punkt

Sieg in Qualifikation der CL oder EL: 1 Punkt

Remis in Qualifikation der CL oder EL: 0,5 Punkte



Da nicht alle Nationen mit gleich vielen Vereinen antreten, werden die Zähler für alle Vereine eines Verbandes addiert und durch die Anzahl der teilnehmenden Vereine des Landesverbandes geteilt. Von den Schweizern sind mit Basel, St.Gallen und Luzern drei von fünf Vertretern bereits in der Qualifikation gescheitert.

FC Basel

Champions League, 2. Qualifikationsrunde: 1:2 und 0:3 gegen PAOK Thessaloniki

Europa League, 3. Qualifikationsrunde: 1:0 und 1:0 gegen Vitesse Arnheim

Europa League, Playoffs: 3:2 und 0:1 gegen Apollon Limassol (Out nach Auswärtstoren)

Bild: KEYSTONE

FC St.Gallen



Europa League, 2. Qualifikationsrunde: 0:1 und 2:1 gegen Sarpsborg (Out nach Auswärtstoren)

FC Luzern

Europa League, 3. Qualifikationsrunde: 0:4 und 1:3 gegen Olympiakos Piräus

Wie weit fällt die Schweiz zurück?

Der Schweiz fallen in der Fünfjahreswertung 7200 Punkte aus der Saison 2013/14 weg. Das ist sehr viel, zum Vergleich: Diese Saison holte die Schweiz bisher 3900 Punkte.

Die Konkurrenz-Verbände, die vor dieser Saison noch hinter der Schweiz lagen, haben alle mehr Punkte geholt oder es sind weniger Punkte aus der Saison 2013/14 weggefallen. Deshalb ist die Schweiz bereits von Rang 12 auf 15 zurückgefallen.

Berechtigung der Verbandspositionen: screenshot: wikipedia

Stand jetzt:

Rang 11: Niederlande 30'633 Punkte

Rang 12: Österreich 30'450 Punkte

Rang 13: Griechenland 27'400 Punkte

Rang 14: Dänemark 27'025 Punkte

Rang 15: Schweiz 26'900 Punkte

Rang 16: Tschechien 26'875 Punkte

Rang 17: Kroatien 26'375 Punkte

Rang 18: Zypern 24'925 Punkte



Die nicht weit hinter der Schweiz auf den Positionen 16 und 17 klassierten Tschechien und Kroatien könnten ihre Koeffizienten nach der Winterpause in der K.-o.-Phase der Europa League verbessern. Kroatien ist noch mit Dinamo Zagreb im Rennen, Tschechien mit Slavia Prag und Viktoria Pilsen. Es wäre deshalb im Interesse der Schweizer Klubs, dass der FC Zürich weiter punkten würde.

Bild: KEYSTONE

Ab wann droht der Schweiz nur noch ein Champions-League-Platz?

Voraussichtlich ab der Saison 2020/21. Denn für die Vergabe der Startplätze zählt immer die Fünfjahreswertung der vorletzten Saison. Der Stand am 01. Juni 2018, mit der Schweiz auf Rang 12, zählt also für die Europacup-Saison 2019/20.

Der Sinn dahinter ist, dass die Klubs in der laufenden Saison bereits wissen, welcher Rang in der heimischen Liga für die europäischen Plätze reicht.

Beispiel: Der FC Basel weiss, dass ihm ein 2. Rang in der Super League 2018/19 für die Champions-League-Qualifikation im nächsten Herbst reicht. Unabhängig davon, wie die Schweizer Klubs diese Saison europäisch abschneiden.

Auch nächste Saison dürfen sich die Top 4 der Super League europäisch messen: tabelle: srf

Ein Zurückfallen auf den 16. Platz würde also bedeuten, dass erst für die Saison 2020/21 nur noch ein Schweizer Klub in die Qualifikation für die Champions League gehen dürfte.

