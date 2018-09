Sport

Bundesliga, 5. Runde Bremen – Hertha 3:1 (2:0) Freiburg – Schalke 1:0 (0:0) Hannover – Hoffenheim 1:3 (0:1) Bayern – Augsburg 1:1 (0:0)

Lustenberger leitet mit Slapstick-Einlage eine Pleite ein – Bayern patzen gegen Augsburg

Schalke bleibt auch nach der 5. Bundesliga-Runde ohne Punkte. Die Mannschaft mit Breel Embolo verlor in Freiburg 0:1. Bayern München gab die ersten Punkte ab.

Werder Bremen übernimmt in der Bundesliga mindestens für eine Nacht den 2. Platz. Die Norddeutschen setzen sich in der 5. Runde zuhause gegen Hertha Berlin mit 3:1 durch.

Den Bremer Sieg im Duell der beiden bis dahin noch ungeschlagenen Mannschaften ebnete ein kurioses Tor in der 11. Minute an dem der Luzerner Fabian Lustenberger unglücklich beteiligt war. Der Berliner Mittelfeldspieler rettete zunächst mit dem Oberschenkel und via Latte auf der Torlinie, schlug dann aber seinem Goalie den Ball aus den Händen, wovon Martin Harnik profitiert. Bremen erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 und in der 66. Minute auf 3:1.

Augsburg punktet bei den Bayern

Bayern München gab daheim gegen Augsburg (1:1) die ersten Punkte ab. Felix Götze, der Bruder von Mario und ehemalige Bayern-Spieler, erzielte in der 87. Minute mit der Brust das 1:1 für den Aussenseiter. Dem Tor war ein Fehler von Goalie Manuel Neuer vorausgegangen.

Die Bayern scheiterten zuvor immer wieder an Augsburgs Keeper Andreas Luthe. Das Tor von Arjen Robben kurz nach der Pause war angesichts der Dominanz der Gastgeber eine schwache Ausbeute.

Hoffenheim schlägt Hannover

Freiburg schlägt Schalke

Bei Schalke läuft derzeit nichts wie gewünscht. Das Team aus Gelsenkirchen ging in der 5. Minute vermeintlich in Führung, doch der Treffer von Cedric Teuchert wurde von den Videoassistenten nachträglich zu Recht wegen Abseits aberkannt.

Später traf Schalke, das bis in die 81. Minute mit Embolo spielte, den Innenpfosten, bevor kurz nach der Pause der Nackenschlag folgte: Florian Niederlechner erzielte für die Freiburger den Siegtreffer. Der Druck auf den in der letzten Saison gefeierten jungen Schalke-Trainer Domenico Tedesco wird in den kommenden Tagen nochmals anwachsen.

Bremen - Hertha Berlin 3:1 (2:0)

39'100 Zuschauer.

Tore: 11. Harnik 1:0. 45. Veljkovic 2:0. 53. Dilrosun 2:1. 65. Kruse (Foulpenalty) 3:1.

Bemerkungen: Hertha Berlin mit Lustenberger.

Freiburg - Schalke 0:1 (0:0)

23'000 Zuschauer.

Tor: 52. Niederlechner 1:0. - Bemerkungen: Schalke mit Embolo (bis 81.).

Hannover - Hoffenheim 1:3 (0:1)

33'000 Zuschauer.

Tore: 20. Brenet 0:1. 49. Kaderabek 0:2. 55. Füllkrug (Penalty). 94. Belfodil 1:3.

Bemerkungen: Hannover mit Schwegler (bis 73.). Hoffenheim mit Kobel und Zuber (ab 46.).

Bayern München - Augsburg 1:1 (0:0)

Tore: 48. Robben 1:0. 86. Götze 1:1. (abu/sda)

