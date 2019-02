Kloten, eine Prügelei, «Mickey-Mouse-Ausländer» und die Entfesselung des Hockeys

Ach, endlich wieder einmal richtiges Hockey. Die Klotener unterliegen Langenthal 0:3 und ihre treusten Anhänger sind völlig zu Unrecht enttäuscht. Wo gibt es denn bessere Unterhaltung?

Jeffrey Füglister (29) ist ein Ur-Klotener und in dieser Akademie des eleganten Lauf- und Tempohockeys grossgezogen geworden. Nicht gut genug für die grosse Karriere ganz oben. Weshalb er die letzten fünf Jahre in Langenthal in der Zweitklassigkeit verbracht hat. Im Sommer ist er heimgekehrt nach Kloten und führt nun als Leitwolf die Mannschaft. Im gelben Ehrengewand des Topskorers. Beim Sieg in Langenthal (3:2 n.V) war er an zwei Toren beteiligt.

Nun steht er nach dem verlorenen Spektakel im …