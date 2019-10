Sport

Fussball

Champions League: Dybala verhindert Juventus-Blamage, Bayern feiern Sieg



Bild: EPA

Dybala verhindert Blamage von Juventus – Bayern mit Zittersieg – Grosse City-Show

Gruppe A

Brügge – PSG 0:5

Paris Saint-Germain marschiert weiter Richtung Gruppensieg. Der französische Meister liess Brügge überhaupt keine Chance und siegte gleich mit 5:0. Kylian Mbappé erzielte einen Hattrick und Mauro Icardi zeichnete sich als Doppeltorschütze aus.

Bild: AP

Brügge - Paris Saint-Germain 0:5 (0:1)

Zuschauer. - SR Siebert (GER).

Tore: 7. Icardi 0:1. 61. Mbappé 0:2. 63. Icardi 0:3. 79. Mbappé 0:4. 83. Mbappé 0:5.

Paris Saint-Germain: Navas; Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera (72. Diallo), Marquinhos, Verratti; Choupo-Moting (52. Mbappé), Icardi (65. Paredes), Di Maria.

Bemerkungen: Paris Saint-Germain ohne Neymar, Draxler, Kehrer und Gueye (alle verletzt).

Galatasaray – Real Madrid 0:1

Im dritten Spiel der laufenden Champions-League-Saison feierte Real Madrid den ersten Sieg. Das 0-1 auswärts bei Galatasaray Istanbul war allerdings kein Glanzstück, hatten die Türken doch einige gute Chancen. Am Ende war es Toni Kroos, der mit seinem Treffer in der ersten Halbzeit den Unterschied ausmachte.

Galatasaray Istanbul - Real Madrid 0:1 (0:1)

Zuschauer. - SR Orsato (ITA).

Tor: 18. Kroos 0:1.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Valverde (79. Rodriguez); Rodrygo (82. Jovic), Benzema, Hazard (79. Junior Vinicius).

Bemerkungen: Real Madrid ohne Modric, Bale, Nacho, Asensio und Vazquez (alle verletzt).

Gruppe B

Tottenham – Roter Stern 5:0

Tottenham reagierte auf die Champions-League-Klatsche am letzten Spieltag gegen die Bayern souverän und schoss Roter Stern Belgrad zuhause gleich mit 5:0 ab. Harry Kane und Heung-Min Son trafen doppelt, Erik Lamela einfach.

Bild: EPA

Tottenham - Roter Stern Belgrad 5:0 (3:0)

Zuschauer. - SR Guida (ITA).

Tore: 9. Kane 1:0. 16. Son 2:0. 44. Son 3:0. 57. Lamela 4:0. 72. Kane 5:0.

Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Vertonghen (73. Foyth), Davies; Ndombélé, Sissoko; Lamela, Alli (79. Lo Celso), Son (68. Dier); Kane.

Bemerkungen: Tottenham ohne Lloris und Sessegnon (beide verletzt).

Olympiakos – Bayern 2:3

Die Bayern gerieten in Piräus gegen Olympiakos überraschend in Rücklage. Youseff El Arabi brachte die Griechen nach 23 Minuten in Front. Doch der deutsche Rekordmeister hat immer noch Robert Lewandowski. Der polnische Goalgetter drehte die Partie im Alleingang. Corentin Tolisso traf in der Schlussviertelstunde auch noch und das war wichtig, denn Piräus kam wenig später durch Guilherme nochmals heran. Zu mehr reichte es Olympiakos aber nicht.

Olympiakos Piräus - Bayern München 2:3(1:1)

Zuschauer. - SR Makkelie (NED).

Tore: 23. El Arabi 1:0. 34. Lewandowski 1:1. 62. Lewandowski 1:2. 75. Tolisso 1:3. 79. Guilherme 2:3.

Bayern München: Neuer; Kimmich, Pavard, Hernandez (59. Boateng), Alaba; Thiago, Martinez (46. Tolisso); Müller (86. Perisic), Coutinho, Gnabry; Lewandowski.

Bemerkungen: Bayern München ohne Süle, Arp und Cuisance (alle verletzt).

Gruppe C

Donezk – Zagreb 2:2

Dinamo Zagreb kam bei Schachtar Donezk auch dank Mario Gavranovic zu einem 2:2. Nach einem Foul von Schachtars Goalie Pjatow am Tessiner Stürmer verwertete Mislav Orsic den fälligen Penalty in der 60. Minute zum zwischenzeitlichen 2:1. Für Gavranovic war das Spiel danach allerdings vorbei. Der 22-fache Schweizer Internationale verletzte sich bei der Aktion am Knie. Der junge Brasilianer Dodo glich für die Gastgeber eine Viertelstunde vor Schluss aus.

Schachtar Donezk - Dinamo Zagreb 2:2 (1:1)

Charkiw. - SR Lahoz (ESP).

Tore: 16. Konopljanka 1:0. 25. Olmo 1:1. 60. Orsic (Foulpenalty) 1:2. 75. Dodo 2:2.

Bemerkungen: Dinamo Zagreb mit Gavranovic (bis 62.), ohne Moubandje (nicht im Aufgebot).

Manchester City – Atalanta 5:1

Manchester City gab sich gegen Atalanta Bergamo, das sich in der Champions League weiterhin schwer tut, überhaupt keine Blösse. Zwar gingen die Italiener zwischenzeitlich per Penalty in Führung, danach zogen aber Sergio Agüero und Raheem Sterling eine Show ab. Der Argentinier traf in der ersten Halbzeit doppelt. Der Engländer legte nach der Pause gar einen lupenreinen Hattrick nach.

Manchester City - Atalanta Bergamo 5:1 (2:1)

SR Grinfeld (ISR).

Tore: 28. Malinowski (Foulpenalty) 0:1. 34. Agüero 1:1. 38. Agüero (Foulpenalty) 2:1. 58. Sterling 3:1. 64. Sterling 4:1. 69. Sterling 5:1.

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Rodri (41. Stones), Mendy (71. Cancelo); De Bruyne (67. Otamendi), Gündogan, Foden; Mahrez, Agüero, Sterling.

Bemerkungen: Manchester City ohne Sané, Laporte und Sintschenko (alle verletzt). Atlanta Bergamo mit Freuler. 83. Gelb-Rote Karte Foden (Foul).

Gruppe D

Atlético Madrid – Leverkusen 1:0

Die Chancen von Bayer Leverkusen auf den Einzug in die Achtelfinals sind schon nach der Hälfte der Gruppenspiele auf ein Minimum gesunken. Der Bundesligist kassierte den Gegentreffer in der 78. Minute. Der kurz zuvor eingewechselte Alvaro Morata war mit einem Kopfball erfolgreich und machte damit die Bemühungen der spielerisch mindestens ebenbürtigen Leverkusener zunichte.

Der niederländische Trainer Peter Bosz wartet damit auch nach seinem neunten Spiel in der Champions League (6 mit Dortmund, 3 mit Leverkusen) weiter auf den ersten Sieg.

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

SR Dias Correia (POR).

Tor: 78. Morata 1:0.

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Gimenez (15. Hermoso), Felipe, Lodi; Koke (70. Morata), Herrera, Thomas, Saul Niguez; Correa (62. Lemar), Diego Costa.

Bemerkungen: Atlético Madrid ohne Felix und Savic (beide verletzt).

Juventus – Lok Moskau 2:1

Juventus Turin kommt gegen Lokomotive Moskau gerade noch so um eine Blamage herum. Die Gäste aus Russland gingen nach einer halben Stunde durch Aleksey Miranchuk in Führung und der italienische Meister lief dem Rückstand lange hinterher.

Doch Dank eines Doppelschlages von Paulo Dybala in der 77. und 79. Minute sicherte sich Juve am Ende doch noch den Sieg.

Juventus Turin - Lokomotive Moskau 2:1 (0:1)

Zuschauer. - SR Sidiropoulos (GRE).

Tore: 30. Mirantschuk 0:1. 77. Dybala 1:1. 79. Dybala 2:1.

Juventus Turin: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt; Alex Sandro; Khedira (48. Higuain), Pjanic, Matuidi (65. Rabiot); Betancur; Dybala (81. Bernardeschi), Ronaldo.

Bemerkungen: Juventus Turin ohne Chiellini, De Sciglio, Douglas Costa und Ramsey (alle verletzt) sowie Can und Mandzukic (nicht spielberechtigt). (abu/sda)

