So feiern die Fans Jürgen Klopp



Bild: EPA/EPA

«Wer das Klopp nicht gönnt, der hat den Fussball nie geliebt» – so feiern die Fans Kloppo

Er hat es geschafft! Jürgen Klopp hat endlich ein Finale gewonnen und holt den Henkelpott. Der Teammanager des FC Liverpool schlug mit seiner Mannschaft im Champions-League-Final von Madrid Tottenham Hotspur mit 2:0.

Zuvor hatte Klopp einen Final-Fluch und zahlreiche Endspiele verloren, diese hier:

2013 Champions League

2014 DFB-Pokal

2015 DFB-Pokal

2016 Liga-Pokal

2016 Europa League

2018 Champions League

2019 ist aber alles anders. Klopp konnte seine bisherige Karriere endlich krönen und die Champions League gewinnen. Die Fans in Deutschland feierten Kloppo dementsprechend. Die Feierei ging so weit, dass sich sogar eine kleine Anti-Fraktion gebildet hat und sich einige Fans über den Hype beschwerten. Der war nämlich riesig – absolut zu Recht. Alles in allem wurde der ehemalige Trainer von Mainz und BVB natürlich in den höchsten Tönen gelobt.

Nur Jürgen Klopp kann die SPD noch retten.#TOTLFC #ChampionsLeague2019 #UCLFinal19 — Marie von den Benken (@Regendelfin) 1. Juni 2019

Bin echt kein #Klopp-Fan. Aber das hat er sich sowas von verdient #isso — Benni Kuhlhoff (@bennikuhl) 1. Juni 2019

Jordan Henderson x Jürgen Klopp.



What a photo. 📸🙌🏆 pic.twitter.com/ti04u7uLt0 — Football Tweet (@Football__Tweet) 1. Juni 2019

Alles Gute Jürgen Klopp

Du hast den Sieg wirklich verdient. Mit deinem Lächeln hast du einfach die Herzen der Leute erobert pic.twitter.com/WnhIDzgCsu — 00Klaus - Señor Olivo Hotline und Weinbegleitung (@kartoffelellek) 1. Juni 2019

Klopp, Für immer Ehrenmann ;) — Dita Moechtar (@dita_moechtar) 1. Juni 2019

Die BVB-Fans feiern: Man muss sich auch freuen, wenn der Ex glücklich wird. #lfc #Klopp — Stefan (@Surfin_Bird) 1. Juni 2019

Endlich! Ich gönne es Jürgen Klopp von ganzem Herzen.💛🏆 #UCLFinal2019 pic.twitter.com/H1OUxGksO8 — Syllí (@sylli09) 1. Juni 2019

Spielt Klopp ein gutes Finale gewinnt er es nicht.



Spielt Klopp ein schlechtes Finale gewinnt er es.



LUL — Florian (@FlorianFOLI) 1. Juni 2019

Congrats @LFC! Gratulation Jürgen Klopp! — Toni Kroos (@ToniKroos) 1. Juni 2019

Vielen Danke Jürgen Klopp pic.twitter.com/QiddBg6GSA — noobbet (@noobbet) 1. Juni 2019

Jürgen Klopp = unsterblich — DAZN DE (@DAZN_DE) 1. Juni 2019

