Sport

Fussball

Premier League: Manchester City patzt bei den Wolves



Premier League, 3.Runde Wolves - Manchester City 1:1 (0:0)

Bild: AP/AP

Manchester City patzt bei den Wolves und gibt erstmals Punkte ab

Aufsteiger Wolverhampton verpasst zum Auftakt der 3. Runde der Premier League eine Sensation. Der Meister der Championship ringt mit Manchester City dem Meister der Premier League ein 1:1 ab.

Dass sich der Aufsteiger gegen Pep Guardiolas City Punkte sichern würde, war so nicht erwartet worden. In den ersten beiden Runden hatte City einen bestechlichen Eindruck abgegeben - sowohl beim 2:0 gegen Arsenal wie dem 6:1 gegen Huddersfield schienen die Citizens nicht einmal voll gefordert zu sein. Dennoch mahnte Coach Guardiola: «Wir sind noch nicht in bester Verfassung.»

Mit der harten Gangart von Aussenseiter Wolverhampton bekundete City dann tatsächlich von Beginn an Probleme. City benötigte eine Standardsituation und einen Kopfball des französischen Verteidigers Aymeric Laporte (69.) aus vier Metern Entfernung, um den portugiesischen Nationalgoalie Rui Patricio im Tor von Wolverhampton zu überwinden und auszugleichen. Zwölf Minuten zuvor hatte Willy Boly die Wolves in Führung gebracht. Dass der 27-jährige Boly den Ball mit dem Arm und nicht mit dem Kopf über die Linie drückte, blieb vom Schiedsrichtergespann dabei unbemerkt.

Pech bekundete Manchester City in der 95. Minute als Sergio Agüero einen Freistoss an die Latte knallte.

Die Tabelle

Die Telegramme

Wolverhampton Wanderers - Manchester City 1:1 (0:0)

- 31'322 Zuschauer.

Tore: 57. Boly 1:0. 69. Laporte 1:1. (zap/sda)

