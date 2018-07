Sport

Fussball

Shaqiri mit Traumtoor im ersten Spiel für Liverpool



Shaqiri mit sensationellem Traumtor im ersten Spiel für Liverpool



Xherdan Shaqiri gelingt ein Einstand nach Mass. Bei seinem Debüt für Liverpool trifft der Schweizer per Fallrückzieher.

Liverpool feierte zum Abschluss seiner US-Sommer-Tour einen feinen Sieg mit einem wunderschönen Schlusspunkt durch Shaqiri. Der Champions-League-Finalist gewann in der Nacht zum Sonntag gegen den Ligakonkurrenten Manchester United ein Testspiel 4:1 (1:1). Shaqiri krönte seinen ersten Auftritt im Team von Jürgen Klopp gleich mit einem Traumtor. Der 26-Jährige bot den 100'000 Zuschauern im Stadion der University of Michigan das Highlight. Der Schweizer Internationale schoss in der 82. Minute mit einem herrlichen Fallrückzieher aus elf Metern das 4:1. Einen Flankenball von der Grundlinie knallte er gleich volley ins Netz. (sda)

