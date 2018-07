Sport

Fussball

FC Basel verliert Hinspiel bei PAOK Saloniki mit 1:2



Bild: KEYSTONE

Basels Hoffnungen auf die CL-Millionen leben dank Ajetis Auswärtstor noch

Im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation kassiert der FC Basel in Griechenland eine Niederlage. Nach dem 1:2 gegen PAOK Saloniki benötigt der Vizemeister einen Heimsieg, sonst liegt maximal noch die Teilnahme an der Europa League drin.

Am 1. August wird mit Sicherheit gefeiert werden. Ob es in Basel aber nebst dem Nationalfeiertag auch noch weiteren Grund zur Heiterkeit gibt? Im St.Jakob-Park muss der FCB im Rückspiel gegen PAOK Saloniki gewinnen, ansonsten gibt's im Herbst keine Champions-League-Auftritte für Raphael Wickys Team.

Im Hinspiel in Griechenland verliert Basel mit 1:2. Albian Ajeti, in der vergangenen Saison Torschützenkönig der Super League, trifft in der 82. Minute zum Endstand. Das Auswärtstor verbessert die Ausgangslage wesentlich. Nun genügt dem FC Basel ein 1:0-Heimsieg zum Weiterkommen in die nächste Runde.

Die Tore im Hinspiel

«Die kommen zwei, drei Mal aufs Tor und machen zwei Tore. Wir wussten nach dem 0:2, dass wir ‹auf tutti› gehen mussten und es war wichtig, das uns das Auswärtstor noch gelang.» fcb

Goalie Omlin stark

Murphy's Law schlug beim FC Basel auch in Griechenland zu. Basel verlor Aussenverteidiger Raoul Petretta durch eine Verletzung. Er war ins Team gerückt, weil der neuverpflichtete Silvan Widmer wegen einer Magen-Darm-Erkrankung nicht spielen konnte. Nach Petrettas Ausfall warf Wicky den 20-jährigen Yves Kaiser ins kalte Wasser – es war dessen erstes Pflichtspiel. Kaiser ist eigentlich Innenverteidiger …

Neben Torschütze Ajeti verdankt Basel die Hoffnung aufs Weiterkommen dem starken Goalie Jonas Omlin. Der Nachfolger des abgewanderten Thomas Vaclik unterstrich insbesondere in der 56. Minute mit einem blitzschnellen Reflex gegen Dimitrios Limnios, dass sich zumindest im Basler Tor keine weitere Baustelle auftun dürfte.

Bild: KEYSTONE

Wenn der FC Basel gegen PAOK weiterkommt, ist Spartak Moskau der nächste Gegner im Kampf um einen Champions-League-Platz. Um diesen zu erreichen, müsste der FCB danach noch ein weiteres Duell für sich entscheiden. Sollte der Schweizer Vertreter bereits an PAOK scheitern, ginge es für ihn europäisch in der 3. Qualifikations-Runde für die Europa League weiter. (ram)

Das Telegramm

PAOK Saloniki – Basel 2:1 (1:0)

28'000 Zuschauer. SR Madley (ENG).

Tore: 32. Cañas 1:0. 80. Prijovic 2:0. 82. Ajeti 2:1.

PAOK: Paschalakis; Leo Matos, Varela, Crespo, Vierinha; Cañas, Mauricio; Leo Jaba (72. El Kaddouri), Pelkas, Limnios (93. Schachow); Prijovic (83. Warda).

Basel: Omlin; Suchy, Frei, Balanta; Petretta (45. Kaiser), Serey Die, Zuffi, Riveros; Oberlin (62. Kalulu), Ajeti (94. Bua), Stocker.

Bemerkungen: Basel ohne Widmer (krank), Campo, Kuzmanovic, Xhaka (alle verletzt) und Manzambi (nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 35. Serey Die (Foul). 69. Stocker (Foul). 75. Frei (Foul). (sda)

