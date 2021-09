Jubel in Amsterdam: Ajax-Spieler und -Fans feiern das 1:0 gegen Besiktas. Bild: keystone

Ajax mit dem zweiten Sieg – Inter-Nullnummer in der Ukraine

Gruppe C



Ajax – Besiktas 2:0

Ajax Amsterdam hat den Einstieg in die Gruppenphase bestens geschafft. Dem 5:1 auswärts in Lissabon bei Sporting liessen die Niederländer ein 2:0 daheim gegen Besiktas Istanbul folgen. Der früher bei Eintracht Frankfurt tätige Stürmer Sébastien Haller erzielte in den beiden Partien fünf Tore.

1:0 Ajax: Steven Berghuis (17.). Video: streamja

2:0 Ajax: Sébastien Haller (43.). Video: streamja

Gruppe D

Schachtar Donezk – Inter Mailand 0:0

Für den italienischen Meister hat die Gruppenphase harzig begonnen. Nach dem 0:1 zum Auftakt im Heimspiel gegen Real Madrid erreichte Inter auswärts gegen Schachtar Donzek trotz vieler guter Chancen nur ein torloses Unentschieden. Allein in den letzten fünf Minuten verpassten die Italiener das Siegestor zweimal knapp.

Kiew. - SR Kovacs (ROU). - Bemerkungen: Inter Mailand ohne Sensi, Brazão (beide verletzt) und Eriksen (Herzprobeme).

(ram/sda)