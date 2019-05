Sport

Fussball

Internationaler Fussball: Die wichtigsten Tore vom Sonntag



Internationaler Fussball, die wichtigsten Spiele Premier League:

Huddersfield – Manchester United 1:1

Chelsea – Watford 3:0

Arsenal – Brighton, 17.30 Uhr

Bundesliga:

Schalke – Augsburg 0:0

Freiburg – Düsseldorf 1:1*

Leverkusen – Frankfurt, 18 Uhr

Serie A:

Lazio – Atalanta 1:3

Genoa – AS Roma, 18 Uhr

Napoli – Cagliari, 20.30 Uhr

Primera Division:

Real Madrid – Villarreal

Bild: EPA/EPA

ManUnited gibt beim Absteiger Punkte ab und verpasst CL +++ Schalke hält die Klasse

England

Huddersfield – Manchester United 1:1

Manchester United hat nach dem 1:1 gegen Absteiger Huddersfield in der vorletzten Premier-League-Runde keine Chance mehr auf eine Top-4-Platzierung und damit auf die Champions League.

Unter Ole Gunnar Solskjaer, dem Nachfolger des im Dezember entlassenen Trainers José Mourinho, hatte sich Manchester United in der Meisterschaft wieder in eine gute Position gebracht. Doch diese verspielte die Mannschaft in den letzten anderthalb Monaten. Seit dem glückhaften Achtelfinalsieg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gewann der Rekordmeister nur zwei von sieben Partien.

Gegen Huddersfield ging Manchester United früh durch den Schotten Scott McTominay in Führung. Das Schlusslicht erzielte durch Isaac Mbenza nach einer Stunde den Ausgleich und unterstrich die Formkrise von Solskjaers Team. Huddersfield hatte seit Anfang Jahr nur vier Punkte gewonnen und steht schon seit geraumer Zeit als Absteiger fest. Manchester United, das in der Schlussphase mit einem Lattenschuss von Paul Pogba Pech bekundete, wird nächste Saison nur in der Europa League spielen.

Chelsea – Watford 3:0

Um die letzten zwei Champions-League-Plätze kämpfen drei Londoner Vereine: Chelsea, Tottenham und Arsenal. Chelsea hat nach dem 3:0-Heimsieg gegen Watford durch Tore von Ruben Loftus-Cheek, David Luiz und Gonzalo Higuain die beste Ausgangslage.

Die Tabellenspitze: Bild: screenshot srf

Deutschland

Schalke – Augsburg 0:0

Schalke 04 mit Breel Embolo hat sich den Klassenerhalt dank dem torlosen Remis gegen Augsburg in der drittletzten Bundesliga-Runde gesichert. Damit endet für das Team aus Gelsenkirchen eine miserable Saison ohne tiefgreifenden Schaden.

Den ersten Heimsieg der Schalker in der Meisterschaft seit Ende Januar verhinderte der Augsburgs Goalie Gregor Kobel. Der junge Zürcher vereitelte in der Schlussphase zwei gute Möglichkeiten.

Durch den Klassenerhalt von Schalke ist schon jetzt klar, dass Stuttgart, Nürnberg und Hannover die letzten drei Plätze unter sich ausmachen werden. Nürnberg und Hannover dürften direkt absteigen, Stuttgart in der Barrage gegen den Dritten der 2. Bundesliga antreten.

Schalke - Augsburg 0:0

59'841 Zuschauer.

Bemerkungen: Schalke mit Embolo. Augsburg mit Kobel.

Die Tabelle Bild: screenshot srf

Italien

Lazio – Atalanta 1:3

(abu/sda)

