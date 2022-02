Die Resultate

Leipzig darf jubeln, der Dosenclub steht im Achtelfinal der Europa League. Bild: keystone

Atalanta und Remo Freuler im Achtelfinal – auch Leipzig ist weiter

Europa League

Olympiakos – Atalanta 0:3

Atalanta Bergamo steht in den Achtelfinals der Europa League. Die Italiener, in der Gruppenphase der Champions League noch Gegner der Young Boys, gewannen nach dem 2:1 in der Vorwoche auch das Rückspiel gegen den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus. Diesmal mit 3:0. Der dänische Verteidiger Joakim Maehle nach einem forschen Vorstoss brachte die Bergamasken vor der Pause in Führung. Nach einer guten Stunde sorgte dann der Ukrainer Ruslan Malinowskyj mit einem Doppelschlag innert zwei Minuten für die endgültige Entscheidung zugunsten des Serie-A-Klubs, bei dem der Schweizer Internationale Remo Freuler durchspielte.

Das 3:0 von Malinowskyj. Video: streamja

Olympiakos Piräus - Atalanta Bergamo 0:3 (0:1).

SR Del Cerro (ESP).

Tore: 40. Maehle 0:1. 67. Malinowskyj 0:2. 69. Malinowskyj 0:3.

Bemerkung: Atalanta Bergamo mit Freuler.

Real Sociedad – RB Leipzig 1:3

Ebenfalls das Ticket für die Runde der letzten 16 Teams hat Leipzig gelöst. Der Bundesliga-Klub gewann nach dem 2:2 vor einer Woche das Rückspiel in San Sebastian 3:1. In der Schlussphase hatten die Spanier einige Möglichkeiten, eine Verlängerung zu erzwingen. In der 89. Minute sorgte Emil Forsberg mit einem verwerteten Handelfmeter für die endgültige Entscheidung zugunsten der Deutschen. Der Schwede hatte bereits im Hinspiel vom Punkt Nerven bewiesen, als er in der Schlussphase das Unentschieden bewerkstelligte.

Silva scheitert, Orban trifft im Nachschuss. Video: streamja

San Sebastian - Leipzig 1:3 (0:1).

SR Taylor (ENG).

Tore: 39. Orban 0:1. 59. Andre Silva 0:2. 67. Zubimendi 1:2. 89. Forsberg (Handspenalty) 1:3. - Bemerkung: Andre Silva verschiesst Penalty, Orban verwertet im Nachschuss (39.).

Glasgow Rangers – BVB

Die Partie beginnt um 21 Uhr.

Napoli – Barcelona

Die Partie beginnt um 21 Uhr.

(sda/rst)