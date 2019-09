Sport

Fussball

Premier League: Liverpool gewinnt in Sheffield dank üblem Goalie-Patzer



Bild: AP

Glückliches Liverpool gewinnt in Sheffield nur dank üblem Goalie-Patzer

Sheffield – Liverpool 0:1

Ohne den verletzten Xherdan Shaqiri kommt Liverpool in der siebten Runde der Premier League zum siebten Sieg. Beim 1:0 gegen Aufsteiger Sheffield United benötigt der Leader einen Fehler des Torhüters.

Liverpool war beim bislang soliden Aufsteiger Sheffield United (zuvor acht Punkte aus sechs Spielen) zwar überlegen, doch die Leistung war eine der schwächeren in dieser Saison in der Premier League. Deshalb brauchte der Leader am Ende einen Fehler von Sheffields ansonsten starkem Keeper Dean Henderson, um die Siegesserie fortzusetzen. In der 70. Minute liess Henderson einen Schuss von Liverpools Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum zwischen den Beinen ins Tor kullern.

Die Tabelle

