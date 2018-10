Er hat fast überall gespielt – diese 3 Stadien haben es Gigi Buffon besonders angetan

Sport

Diese 3 Stadien haben es Gigi Buffon besonders angetan



Bild: AP

Er hat mit seinen 40 Jahren schon alle Höhen und Tiefen erlebt und er hat mehr als 1000 Profi-Spiele auf höchster Ebene bestritten. Wenn also einer wissen muss, in welchem Stadion die beste Stimmung herrscht, dann er: Italiens Weltmeister-Goalie Gigi Buffon.

882 Pflichtspiele mit seinen Klubs und 176 A-Länderspiele hat Gianluigi Buffon, den alle Welt nur «Gigi» ruft, in seiner Karriere bislang bestritten. Der PSG-Keeper erlebte Höhepunkte wie den WM-Triumph mit Italien im Berliner Olympiastadion, tingelte nach dem Zwangsabstieg mit Juventus Turin durch Serie-B-Stadien und hechtete in der Champions League in Europas eindrücklichsten Arenen.

Aber welche sind Buffon am allerbesten in Erinnerung geblieben? «Ganz viele», antwortet er in einer Instagram-Story auf die Frage und nennt dann seine Top 3.

Anfield

Im April 2005 trifft Juventus Turin in der Champions League auf Liverpool. Kein Spiel wie jedes andere, seit 1985 beim Heysel-Drama 39 Fussballfans ihr Leben verloren haben. Juve und Buffon scheiden 2005 nach einem 1:2 in Liverpool und einem 0:0 in Turin aus.

Ibrox

Auch das zweite Stadion, das Buffon zu den eindrücklichsten zählt, ist auf der Insel: Das Ibrox ist die Heimat der Glasgow Rangers. Auf die Schotten trifft der blutjunge Parma-Goalie 1998 und 1999 im UEFA Cup und in der Champions-League-Qualifikation. «Es war so ein Lärm, dass ich die ersten 15 bis 20 Minuten Mühe hatte, mich zu konzentrieren.»

Sukru Saracoglu

Die Stadien der Istanbuler Grossklubs sind berühmt für die heissblütige Stimmung, welche die leidenschaftlichen Anhänger entfachen. Ebenfalls noch mit Parma trifft der 20-jährige Gigi Buffon im UEFA Cup auf Fenerbahce Istanbul – ein Ereignis, das haften bleibt.

Bonus

Ein anderer Fan wollte von Buffon wissen, welches seine allerbesten Paraden gewesen seien. Der neunfache italienische Meister gab diese drei an:

