Champions League: Die Highlights der Mittwoch-Spiele



Champions League, 6. Runde E: Ajax – Bayern 21 Uhr

E: Benfica – AEK Athen 21 Uhr F: Donezk – Lyon 21 Uhr

F: ManCity – Hoffenheim 21 Uhr G: Real Madrid – ZSKA Moskau 0:3 (0:2)

G: Pilsen – Roma 2:1 (0:0) H: Young Boys – Juventus 21 Uhr

H: Valencia – ManUnited 21 Uhr

Bild: AP/AP

Real blamiert sich zu Hause gegen ZSKA bis auf die Knochen – auch Roma verliert mit B-Elf

ZSKA Moskau reicht ein 3:0-Auswärtssieg bei Titelverteidiger Real Madrid nicht zum Verbleib im Europacup. Die Russen scheiden aus, weil auch Viktoria Pilsen gegen die AS Roma überrascht.

Gruppe G

Real Madrid – ZSKA Moskau 0:3

Real Madrid tritt gegen ZSKA Moskau im Bernabeu zunächst ohne Gareth Bale, Sergio Ramos, Luka Modric, Raphael Varane und Toni Kroos an, spielt die Russen in den ersten 30 Minuten aber trotzdem an die Wand. Chance um Chance vergeben die Königlichen, dann schlägt Moskau, das schon das Hinspiel gewonnen hatte, eiskalt zu. Fedor Chalov und Georgi Shchennikov bringen ZSKA bis zur Pause mit 2:0 in Führung.

Real ist gefordert, doch vom Titelverteidiger kommt ... nichts. Die Einwechslungen von Bale und Kroos verpuffen wirkungslos. In der 73. Minute ist es dann Arnor Sigurdsson, der mit dem 3:0 für ZSKA für die Entscheidung sorgt.

Real sucht danach zwar noch den Ehrentreffer, doch die Russen halten hinten dicht. Für Real ist es die höchste Europcup-Heimniederlage. ZSKA Moskau qualifiziert sich trotz den zwei Siegen gegen den Champions-League-Rekordsieger aber nicht einmal für die K.o.-Runde der Europa League.

0-3 - Real Madrid's defeat against CSKA Moscow tonight is their biggest ever home defeat in European competition. Oops. pic.twitter.com/Pzlr1YnQMT — OptaJean (@OptaJean) 12. Dezember 2018

Pilsen – Roma 2:1

Wie Real Madrid tritt auch die AS Roma in Pilsen mit einer B-Elf an – und wird ebenso bestraft. Die Italiener zeigt zwar etwas mehr Gegenwehr als Real, trotz setzt es in Tschechien eine verdiente 1:2-Niederlage ab.

Real Madrid - ZSKA Moskau 0:3 (0:2)

SR Dias (POR).

Tore: 37. Tschalow 0:1. 43. Schennikow 0:2. 73. Sigurdsson 0:3.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Vallejo, Javi Sanchez, Marcelo (74. Carvajal); Isco, Llorente (58. Kroos), Valverde; Asensio, Benzema (46. Bale), Vinicius Junior.

Bemerkungen: 24. Lattenschuss Asensio.

Viktoria Pilsen - AS Roma 2:1 (0:0)

11'207 Zuschauer. - SR Taylor (ENG).

Tore: 63. Kovarik 1:0. 68. Ünder 1:1. 73. Chory 2:1.

AS Roma: Mirante; Santon (75. Florenzi), Marcano, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi (80. Pellegrini); Ünder, Kluivert, Pastore (59. Zaniolo); Schick.

Bemerkung: 92. Gelb-Rote Karte gegen Pellegrini.

Die Tabelle: bild: screenshot srf

