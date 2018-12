Sport

Fussball

Champions League: Die Highlights der Mittwoch-Spiele



Champions League, 6. Runde E: Ajax – Bayern 3:3 (0:1)

E: Benfica – AEK Athen 1:0 (0:0) F: Donezk – Lyon 1:1 (1:0)

F: ManCity – Hoffenheim 2:1 (1:1) G: Real Madrid – ZSKA Moskau 0:3 (0:2)

G: Pilsen – Roma 2:1 (0:0) H: Young Boys – Juventus 2:1 (1:0)

H: Valencia – ManUnited 2:1 (1:0)

Bild: EPA/EPA

Sané rettet ManCity mit Traumfreistoss – Bayern nach irrem Torspektakel Gruppensieger

In einer spektakulären Partie mit zwei Platzverweisen hat sich Bayern München mit einem 3:3-Unentschieden den Gruppensieg gesichert. Leroy Sané rettet Manchester City und Real Madrid blamiert sich bis auf die Knochen.

Gruppe E

Ajax – Bayern 3:3

Bayern München sichert sich in einem verrückten Spiel gegen Ajax Amsterdam dank einem 3:3 den Gruppensieg. Beide Teams trafen nach der 80. Minute noch je zwei Mal. Dusan Tadic (61./82.) bei Ajax und Robert Lewandowski (13./86.) bei den Bayern glänzten als Doppeltorschützen.

Zwei Platzverweise passten ins Bild dieser hart umkämpften Partie: Maximilian Wöber und Thomas Müller mussten das Feld vorzeitig verlassen.

Der Platzverweis gegen Müller: Video: streamja

Die Tore: Video: streamja

Benfica – AEK Athen 1:0

Benfica Lissabon gewinnt das bedeutungslose Heimspiel gegen AEK Athen nach einem harten Kampf mit 1:0. Die Hausherren mühen sich gegen die defensivstarken Gäste und vermissen bei einigen Chancen auch das nötige Glück. Dann aber läuft Linksverteidiger Alejandro Grimaldo spät zum Freistoss an und lässt das Estadio da Luz doch noch jubeln. Zuvor triff Haris Seferovic nur das Aluminium.

Ajax Amsterdam - Bayern München 3:3 (0:1)

SR Turpin (FRA).

Tore: 13. Lewandowski 0:1. 61. Tadic 1:1. 82. Tadic (Foulpenalty) 2:1. 86. Lewandowski (Foulpenalty) 2:2. 90. Coman 2:3. 95. Tagliafico (Foulpenalty) 3:3.

Bayern München: Neuer; Rafinha, Boateng, Süle, Alaba; Kimmich, Goretzka; Gnabry (62. Gnabry), Müller, Ribéry; Lewandowski.

Bemerkung: 67. Rote Karte gegen Wober (Ajax). 75. Rote Karte gegen Müller (Bayern München).

Benfica Lissabon - AEK Athen 1:0 (1:0)

SR Madden (SCO).

Tor: 88. Grimaldo 1:0.

Bemerkung: Benfica Lissabon mit Seferovic. 87. Gelb-Rote-Karte gegen Galanoppoulos.

Die Tabelle: bild: screenshot srf

Gruppe F

ManCity – Hoffenheim 2:1

Die TSG Hoffenheim kann sich auch beim sechsten Champions-League-Einsatz nicht mit dem ersten Sieg belohnen. Zwar startet das Team aus Sinsheim gegen den vorzeitigen Gruppensieger Manchester City durch einen Foulpenalty von Andrej Kramaric (16.) gut ins Spiel, der deutsche Nationalspieler Leroy Sané sorgt mit einer Doublette (45./61.) allerdings für die Wende zu Gunsten des englischen Meisters. Sein erster Treffer – eine Augenweide! Hoffenheim bringt ein weiteres Mal eine Führung nicht über die Zeit.

Der Traumfreistoss! Video: streamja

Donezk – Lyon 1:1

Olympique Lyon sichert sich mit einem 1:1 gegen Schachtar Donezk als letztes Team einen Platz in der K.o.-Phase der Königsklasse. Lyon verdient sich den Verbleib in der Königsklasse im Direktduell durch den mutigeren Einsatz. Der französische Nationalspieler Nabil Fekir avanciert mit seinem Treffer nach 65 Minuten zum Millionen-Euro-Mann. Sein Schlenzer ins linke Lattenkreuz sicherte Lyon Prämien im Wert von 9,5 Millionen Euro.

Für Schachtar, das eine frühe Führung durch Junior Moraes (22.) nicht über die Zeit brachte, findet der Europacup im kommenden Frühjahr in der Europa League seine Fortsetzung.

Manchester City - Hoffenheim 2:1 (1:1)

SR Ekberg (SWE).

Tore: 16. Kramaric (Foulpenalty) 0:1. 45. Sané 1:1. 61. Sané 2:1.

Manchester City: Ederson; Stones (46. Walker), Otamendi, Laporte, Zinchenko (64. Delph); Bernardo Silva (85. Kompany), Gündogan, Foden; Sterling, Jesus, Sané.

Schachtar Donezk - Lyon 1:1 (1:0)

SR Kuipers (NED).

Tore: 22. Moraes 1:0. 65. Fekir 1:1.

Die Tabelle: bild: screenshot srf

Gruppe G

Real Madrid – ZSKA Moskau 0:3

Real Madrid tritt gegen ZSKA Moskau im Bernabeu zunächst ohne Gareth Bale, Sergio Ramos, Luka Modric, Raphael Varane und Toni Kroos an, spielt die Russen in den ersten 30 Minuten aber trotzdem an die Wand. Chance um Chance vergeben die Königlichen, dann schlägt Moskau, das schon das Hinspiel gewonnen hatte, eiskalt zu. Fedor Chalov und Georgi Shchennikov bringen ZSKA bis zur Pause mit 2:0 in Führung.

Real ist gefordert, doch vom Titelverteidiger kommt ... nichts. Die Einwechslungen von Bale und Kroos verpuffen wirkungslos. In der 73. Minute ist es dann Arnor Sigurdsson, der mit dem 3:0 für ZSKA für die Entscheidung sorgt.

Real sucht danach zwar noch den Ehrentreffer, doch die Russen halten hinten dicht. Für Real ist es die höchste Europcup-Heimniederlage. ZSKA Moskau qualifiziert sich trotz den zwei Siegen gegen den Champions-League-Rekordsieger aber nicht einmal für die K.o.-Runde der Europa League.

0-3 - Real Madrid's defeat against CSKA Moscow tonight is their biggest ever home defeat in European competition. Oops. pic.twitter.com/Pzlr1YnQMT — OptaJean (@OptaJean) 12. Dezember 2018

Pilsen – Roma 2:1

Wie Real Madrid tritt auch die AS Roma in Pilsen mit einer B-Elf an – und wird ebenso bestraft. Die Italiener zeigt zwar etwas mehr Gegenwehr als Real, trotz setzt es in Tschechien eine verdiente 1:2-Niederlage ab.

Real Madrid - ZSKA Moskau 0:3 (0:2)

SR Dias (POR).

Tore: 37. Tschalow 0:1. 43. Schennikow 0:2. 73. Sigurdsson 0:3.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Vallejo, Javi Sanchez, Marcelo (74. Carvajal); Isco, Llorente (58. Kroos), Valverde; Asensio, Benzema (46. Bale), Vinicius Junior.

Bemerkungen: 24. Lattenschuss Asensio.

Viktoria Pilsen - AS Roma 2:1 (0:0)

11'207 Zuschauer. - SR Taylor (ENG).

Tore: 63. Kovarik 1:0. 68. Ünder 1:1. 73. Chory 2:1.

AS Roma: Mirante; Santon (75. Florenzi), Marcano, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi (80. Pellegrini); Ünder, Kluivert, Pastore (59. Zaniolo); Schick.

Bemerkung: 92. Gelb-Rote Karte gegen Pellegrini.

Die Tabelle: bild: screenshot srf

Gruppe H

Valencia – ManUnited 2:1

Manchester United hätte mit einem Erfolg in Valencia noch Chancen auf den Gruppensieg gehabt. Doch die bereits vor der Partie für die Achtelfinals qualifizierten Engländer waren von Punkten ziemlich weit entfernt. Sie unterlagen nach einer schwachen Leistung mit 1:2. Der 21-jährige Carlos Soler, der schon gegen YB getroffen hatte, und Phil Jones mit einem Eigentor in der 47. Minute sicherten den Erfolg der Spanier, die im kommenden Frühjahr die K.o.-Runde in der Europa League bestreiten.

Obwohl Valencia im letzten Heimspiel nichts mehr zu gewinnen hatte, trat die Mannschaft entschlossener auf als Manchester United. Auch Paul Pogba, der nach zuletzt zwei Spielen auf der Ersatzbank wieder eine Bewährungsprobe erhielt, konnte lange Zeit kaum Impulse setzen. Bis zum ersten Schuss auf das Tor von Valencia vergingen 74 Minuten. Der Anschlusstreffer durch Marcus Rashford fiel in der 87. Minute.

Valencia - Manchester United 2:1 (1:0)

SR Kabakov (BUL).

Tore: 17. Soler 1:0. 47. Jones (Eigentor) 2:0. 87. Rashford 2:1.

Valencia: Domenech; Piccini, Vezo, Diakhaby, Lato (51. Garay); Soler, Parejo, Kondogbia, Tscheryschew (66. Torres); Batshuayi, Santi Mina (68. Rodrigo).

Manchester United: Romero; Valencia, Jones, Bailly, Rojo (46. Young); Fellaini, Pogba; Pereira, Mata, Fred (57. Rashford); Lukaku (69. Lingard).

Bemerkungen: Valencia ohne Gaya (gesperrt), Gameiro und Gabriel (beide verletzt). Manchester United ohne Sanchez, Lindelöf, Martial, Smalling und Shaw (alle verletzt).

Die Tabelle: bild: screenshot srf

Die kürzesten Trainer-Amtszeiten der Topklubs (seit 1990)

