Servette jubelt in Luzern über einen Sieg. Bild: keystone

Erster Auswärtssieg seit März: Servette schlägt Luzern

Luzern – Servette 0:2

Die abgeklärte Spielweise der Gäste zahlte sich aus. Aus ziemlich wenig holten die Genfer zunächst mal das Maximum heraus, bevor sie in der Schlussphase exzellent konterten. Entscheidend war eine Kombination, die lange Zeit der einsame Höhepunkt im Offensivspiel der Genfer war: In der 29. Minute landete der Ball dank Ronny Rodelin und Patrick Pflücke vor den Füssen von Cognat, der sich geschickt in Schussposition brachte und schön ins Lattenkreuz traf.

In der Schlussphase bekam Servette mehr und mehr Übergewicht. Die Mannschaft von Alain Geiger spielte sich mit seinen Kontern Chance um Chance heraus. Die beiden eingewechselten Neuzugänge Dereck Kutesa und Enzo Crivelli sorgten in der Nachspielzeit zusammen für das 2:0. Für den in den letzten Monaten in der Türkei und in seiner Heimat glücklosen Franzosen Crivelli war es der erste Liga-Treffer seit gut anderthalb Jahren.

Der FC Luzern kann vorbringen, dass sein Aufwand nicht belohnt wurde. Aber er muss die Schuld an der ersten Heimniederlage seit ziemlich genau einem halben Jahr vor allem bei sich suchen. Zu wenig effizient und zu unbedarft spielten die Innerschweizer. Dazu passt, dass mit Denis Simani kurz vor Schluss wieder ein Luzerner die Rote Karte sah. Drei fehlten gegen Servette schon gesperrt.

Der FCL agiert gegen Servette glücklos. Bild: keystone

Luzern - Servette 0:2 (0:1)

11'946 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 29. Cognat (Rodelin) 0:1. 91. Crivelli (Kutesa) 0:2.

Luzern: Müller; Dorn, Burch, Simani, Leny Meyer (69. Beka); Jashari; Gentner (84. Gentner), Kadak (61. Ardaiz), Max Meyer (84. Campo); Sorgic, Abubakar.

Servette: Frick; Bauer, Vouilloz, Severin, Clichy; Douline (90. Souare); Stevanovic, Cognat (78. Valls), Antunes (70. Kutesa), Pflücke (90. Fofana); Rodelin (70. Crivelli).

Bemerkungen: Luzern ohne Dräger, Frydek, Schürpf (alle gesperrt), Beloko und Klidje (beide verletzt). Servette ohne Bedia, Behrami, Cespedes und Diba (alle verletzt). 96. Rote Karte gegen Simani.

Verwarnungen: 41. Douline. 52. Rodelin. 81. Pflücke. 85. Clichy. (abu/sda)