Schweden vorzeitig für Achtelfinals qualifiziert

Gruppenfavorit Schweden hat sich an der WM in Australien und Neuseeland dank eines souveränen 5:0 über Italien vorzeitig für die Achtelfinals qualifiziert. Die Entscheidung in Wellington führten die Skandinavierinnen kurz vor der Pause herbei, als sie innert sieben Minuten drei Treffer erzielten. Drei der fünf Tore fielen nach Eckbällen, zweimal traf Amanda Ilestedt, einmal Fridolina Rolfö.

USA tun sich gegen Niederlande schwer +++ Co-Gastgeber Australien unterliegt Nigeria

Wie der andere Co-Gastgeber Neuseeland in der Schweizer Gruppe verliert auch Australien bei der Fussball-WM das zweite Spiel und muss um das Weiterkommen bangen. Etwas überraschend unterlag das Team von Trainer Tony Gustavsson in Brisbane 2:3 gegen Nigeria – trotz einer 1:0-Führung. In einer mit viel Leidenschaft geführten Partie wendeten die Afrikanerinnen vor knapp 50'000 Zuschauerinnen und Zuschauern das Spiel. Australiens Anschlusstreffer in der 10. Minute der Nachspielzeit kam zu spät. Australien muss nun die Achtelfinal-Qualifikation mit einem Sieg gegen Olympiasieger Kanada einfahren.