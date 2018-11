Sport

Manchester United holt Last-Minute-Sieg – die Schlagzeilen gehören aber Schwalben-Fred



Premier League, 11. Runde Bournemouth – Manchester United 1:2 (1:1)

16 Uhr:

Cardiff – Leicester

Everton – Brighton

Newcastle – Watford

West Ham – Burnley

18:30 Uhr:

Arsenal – Liverpool

20:45 Uhr:

Wolves – Tottenham​

Bild: AP/PA

Bournemouth – Man United 1:2

Manchester United gewinnt dank einem Tor von Marcus Rashford in der 92. Minute bei Bournemouth mit 2:1. Im elften Spiel gelingt damit der sechste Sieg.

José Mourinho nahm den Siegtreffer, der nach schöner Vorarbeit von Paul Pogba zustande kam, fast regungslos zur Kenntnis. Der Trainer von Manchester United hatte zuvor wenig Erfreuliches von seinem Team gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit. Bournemouth, das nun punktgleich mit Manchester United ist, hätte früh deutlich führen können.

Manchester United war schon in der 11. Minute in Rückstand geraten und nach einer guten halben Stunde entgegen dem Spielverlauf zum 1:1 gekommen. Für den ersten Treffer der Gäste war Anthony Martial verantwortlich. Der französische Stürmer befindet sich seit Wochen in Hochform. In den letzten vier Runden hat er fünfmal getroffen.

Bournemouth - Manchester United 1:2 (1:1)

Tore: 11. Wilson 1:0. 35. Martial 1:1. 92. Rashford 1:2.

Für negative Schlagzeilen sorgte hingegen Mittelfeldspieler Fred. Nach einem kleinen Schubser liess er sich theatralisch zu Boden fallen. Sein schwaches Schauspiel wurde nicht geahndet.

Die Tabelle

Die kürzesten Trainer-Amtszeiten der Topklubs (seit 1990)

