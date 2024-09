Die Halbzeit-Show beim Super Bowl 2024 in Las Vegas. Bild: keystone

Du kommst wohl schnell darauf, was die FIFA in der Pause des WM-Finals in den USA plant

Kein Sportereignis hält die USA jedes Jahr so in Atem wie der Super Bowl mit seiner legendären Halbzeit-Show.

Kein Sportereignis erfährt wohl weltweit eine so grosse Beachtung wie der Final der Fussball-WM – noch ohne Halbzeit-Show.

Doch das wird anders sein, wenn die WM im Sommer 2026 in den Vereinigten Staaten gastiert. Die FIFA hat bekannt gegeben, dass es dort während des Finals erstmals eine Halbzeit-Show geben wird.

Die FIFA mit ihrem Walliser Präsidenten Gianni Infantino an der Spitze hat die Rechte für diese Show an «Global Citizen» vergeben, eine Plattform, die sich die Bekämpfung der Armut auf der Welt auf ihre Fahne geschrieben hat. Details zur Halbzeit-Show nannte die FIFA in ihrer Medienmitteilung nicht.

Das Finalstadion im Grossraum New York fasst rund 82'000 Zuschauer. Bild: usa today sports

«Die FIFA hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Fussball in allen Ländern der Welt zu fördern und die Gesellschaft dadurch positiv zu beeinflussen», liess sich FIFA-Präsident Infantino zitieren. Mithilfe dieser Partnerschaft werde der Weltverband gemeinsam mit Global Citizen die Welt des Sports mit jener der Unterhaltungsbranche vereinen, um aktiv zu einer besseren Welt beizutragen. «Wir setzten uns für eine Reihe von gemeinsamen Aktionen ein, die den Zugang zum Fussball fördern und Fans dazu anspornen, sich in ihrem lokalen Umfeld selbst für eine positive Veränderung einzusetzen.»

Die Fussball-WM 2026 findet vom 11. Juni bis am 19. Juli statt. Nicht nur in den Vereinigten Staaten werden Partien ausgetragen, sondern auch in Kanada (Vancouver, Toronto) und Mexiko (Mexiko-Stadt, Monterrey, Guadalajara). Der Final steigt im MetLife Stadium in East Rutherford im Grossraum New York. (ram)