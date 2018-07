Sport

Fussball

Trainingsstart von Ronaldo! Turin ist im Ausnahmezustand



Bild: EPA/ANSA

#RonalDay in Turin! Heute ist das erste Training – Testspiel-Dorf im Ausnahmezustand

Die Ferien sind vorbei. Nachdem sich Cristiano Ronaldo in Griechenland und auf Ibizia von den WM-Strapazen erholt hat, beginnt heute sein Abenteuer bei Juventus Turin. Der Start ist allerdings gemächlich. Während sich der Grossteil seiner neuen Teamkollegen gerade auf US-Tour befindet, startet CR7 mit einigen WM-Spielern wie Gonzalo Higuain, Paulo Dybala und Douglas Costa in Turin bei Fitness-Coach Aldo Dolcetti in die Vorbereitung.

Die Gazzetten verfolgen den Neuankömmling am #RonalDay natürlich auf Schritt und Tritt. Beim Trainingszentrum Continass wird ein gigantischer Ansturm von Fans erwartet. Alle wollen einen Blick den neuen Heilsbringer werfen.

Schon gestern Abend kam der 33-jährige Portugiese in seiner neuen Heimat an – und legte gleich den ersten Hollywood-Auftritt hin. Lässig gekleidet mit schwarzer Hose, T-Shirt und Sonnenbrille stieg er aus dem Privatjet. Sieben Jeeps warteten am Turiner Flughafen Caselle auf den neuen Juve-Superstar, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin Georgina und den Kindern anreiste.

Hunderte Tifosi trotzten den hohen Temperaturen, um ihren neuen Liebling gebührend zu empfangen. Auf Tuchfühlung ging der «Messias» aber noch nicht. Zwar winkte Ronaldo beim Verlassen des Privatjets den Fans kurz zu, auf Autogramme warteten diese aber vergebens. Der Konvoi eskortierte CR7 und seine Entourage anschliessend zu seiner neuen Villa in den Turiner Hügeln.

Sein Debüt im Juve-Trikot ist für übernächsten Sonntag (12. August) in einem Testspiel gegen das eigene B-Team geplant. Alle Tickets für Ronaldos Premiere während des Trainingslagers im 4000-Einwohner-Ort Villar Perosa nahe Turin sind ausverkauft.

Die Gemeinde trifft für den Ausnahmezustand extreme Vorkehrungen. Schon zwei Tage vor Anpfiff werden die Sicherheitsmassnahmen deutlich erhöht, die Strassen zum Trainingslager werden nur für Anwohner zugänglich sein. Der öffentliche Verkehr wird eingeschränkt, im Stadtgebiet dürfen Camper, Liefer- und Krankenwagen nicht mehr parkieren oder anhalten.

Eine Woche später steht dann der erste Ernstkampf in der Serie A auf dem Programm. Juve startet am Wochenende vom 18. und 19. August bei Chievo Verona in die neue Saison. Ob man in der Stadt von «Romeo & Julia» bereit ist für den Hype um Ronaldo?

Die Ferien sind passé ... Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano) am Jul 26, 2018 um 12:23 PDT

Bei Serie-A-Aufsteiger Parma, der Juventus am 2. September empfängt, ist man das definitiv. Wie «Tuttosport» berichtet, hat der Rückkehrer die Ticket-Preise für das Duell mit Cristiano Ronaldo um 612 Prozent erhöht.

Normal kostet ein Ticket in der Nordkurve 25 Euro, gegen Ronaldo und Co. müssen die Fans allerdings stolze 178 Euro berappen. Zum Vergleich: Eine Saisonkarte für den gleichen Block kostet lediglich 190 Euro. Parma möchte also möglichst viele Fans dazu «überreden» gleich eine Saisonkarte zu kaufen.

Während ganz Turin Ronaldo zu Füssen liegt, versucht Juve-Trainer Massimiliano Allegri in Übersee die Erwartungen etwas zu dämpfen. «Es wird ein noch schwierigeres Jahr für uns werden. Die Gegner werden noch kämpferischer als sonst sein», warnte der 50-Jährige. «Gegen Ronaldo zu spielen, wird für sie ein zusätzlicher Ansporn sein.» Dennoch sei er glücklich Ronaldo trainieren zu dürfen. «Er ist ein grossartiger Spieler und hat internationale Erfahrung. Er wird zu Juves Wachstum beitragen.»

Wachstum – das scheint für alle Beteiligten das Wichtigste zu sein ... (pre)

Die Karriere von Cristiano Ronaldo

So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Video: Angelina Graf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter