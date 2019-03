Sport

Fussball

Bundesliga: Elvedi schiesst Gladbach ins Glück – Bayern neuer Leader



Bundesliga, 25. Runde Bayern München – Wolfsburg 6:0 (2:0) Dortmund – Stuttgart 3:1 (0:0) Freiburg – Hertha Berlin 2:1 (1:0) Leipzig – Augsburg 0:0 Mainz – Gladbach 0:1 (0:0)

Elvedi schiesst Gladbach ins Glück – Bayern löst BVB dank Kantersieg als Leader ab

In der 25. Runde der Bundesliga gibt es einen Wechsel an der Tabellenspitze. Bayern München fertig Wolfsburg mit 6:0 ab und überholt in der Tabelle den BVB, der gegen Stuttgart nur zu einem 3:1 kommt.

Dortmund – Stuttgart 3:1

Borussia Dortmund macht nach dem Champions-Leauge-Aus gegen Tottenham einen ersten Schritt aus der Krise. Das Team von Lucien Favre gewinnt gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart bei strömendem Regen dank zwei späten Toren mit 3:1.

Nach einem Foul an Jadon Sancho im Strafraum bringt Captain Marco Reus seine Mannschaft nach gut einer Stunde per Penalty mit 1:0 in Führung. In der 71. Minute gleicht Stuttgart nach einer Standard-Situation aber nicht unverdient zum 1:1 aus. Abdou Diallo lässt Marco-Oliver Kempf aus den Augen, der Roman Bürki aus kurzer Distanz per Kopf keine Chance lässt. In der 84. Minute erlöst Alcacer aus kurzer Distanz seine Mannschaft mit dem 2:1, Christian Pulisic legt in der Nachspielzeit schliesslich noch das 3:1 nach.

Manuel Akanji zeigt in der Innenverteidigung des BVB eine ordentliche Leistung. Auffälliger spielt Steven Zuber, der ein steter Unruheherd ist und durch sein Kämpferherz auffällt. In der 57. Minute übertreibt es Zuber aber ein wenig und wird für ein Foul an Sancho verwarnt. Kurz vor dem 1:1 wird er deshalb ausgewechselt.

Bayern – Wolfsburg 6:0

Bayern München feiert gegen den VfL Wolfsburg einen völlig ungefährdeten 6:0-Sieg. Serge Gnabry und Robert Lewandowski bringen den deutschen Rekordmeister in der Viertelstunde vor der Pause auf Kurs. James Rodriguez, Thomas Müller, Joshua Kimmich und erneut Robert Lewandwoski sorgen in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse. Der polnische Stürmerstar trfifft zum 196. und 197. Mal in der höchsten deutschen Liga und überholt damit Claudio Pizarro von Werder Bremen (195 Tore).

Dank dem vierten Sieg in Folge und dem besseren Torverhältnis als der BVB übernehmen die Bayern erstmals seit dem 5. Spieltag wieder die Tabellenführung. Bei Wolfsburg spielt Admir Mehmdi von Beginn an, wird aber in der 58. Minute durch Renato Steffen ersetzt. Beide können kaum Akzente setzen.

Mainz – Gladbach 0:1

Nach vier Spielen ohne Vollerfolg kehrt Borussia Mönchengladbach zum Siegen zurück. Bei Mainz 05 gewinnen die «Fohlen» dank des zweiten Saisontors von Nico Elvedi mit 1:0. Nach einem schnell ausgeführten Eckball kann der Schweizer Innenverteidiger in der 63. Minute aus kurzer Distanz einschieben. Zu den ersten Gratulanten gehört Denis Zakaria, der von Anfang an spielt und im defensiven Mittelfeld eine starke Leistung abliefert. Solid ist einmal mehr auch Torhüter Yann Sommer, der allerdings wenig zu tun hat. Michael Lang wird nicht eingesetzt.

Freiburg – Hertha Berlin 2:1

Der SC Freiburg macht dank eines 2:1-Siegs gegen Hertha BSC einen grossen Schritt in Richtung Liga-Erhalt. Nils Petersen bringt den Sportclub in der 27. Minuten per Kopf in Führung, Vedad Ibisevic gleicht eine Viertelstunde vor Schluss aber aus. Auch den Freiburger Siegtreffer erzielt Ibisevic, der eine Ecke von Grifo in der 81. Minute ins eigene Netz ablenkt. Der künftige YB-Spieler Fabian Lustenberger wird bei Hertha in der Pause ausgewechselt.

Leizpig – Augsburg 0:0

Keine Tore gibt es zwischen Leipzig und Augsburg. Trotz grosser Überlegenheit verpasst es RB damit, im Kampf um einen Champions-League-Platz mit den erst später spielenden Teams aus Mönchengladbach, Frankfurt und Leverkusen vorzulegen. Bei den Leipzigern ist Yvon Mvogo nur Ersatz, bei Augsburg zeigt Gregor Kobel zwischen den Pfosten einmal mehr ein starke Leistung.

Die Telegramme

Bayern München - Wolfsburg 6:0 (2:0)

75'000 Zuschauer.

Tore: 34. Gnabry 1:0. 37. Lewandowski 2:0. 52. James Rodriguez 3:0. 76. Müller 4:0. 82. Kimmich 5:0. 85. Lewandowski 6:0.

Bemerkung: Wolfsburg bis 58. mit Mehmedi und ab 58. mit Steffen.

Borussia Dortmund - Stuttgart 3:1 (0:0)

81'365 Zuschauer.

Tore: 62. Reus (Foulpenalty) 1:0. 71. Kempf 1:1. 84. Alcacer 2:1. 92. Pulisic 3:1.

Bemerkung: Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz), Stuttgart mit Zuber.

Mainz - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

30'000 Zuschauer.

Tor: 63. Elvedi 0:1.

Bemerkung: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und ab 91. mit Lang, ohne Drmic (verletzt).

Freiburg - Hertha Berlin 2:1 (1:0)

23'000 Zuschauer.

Tore: 27. Petersen 1:0. 76. Ibisevic 1:1. 81. Ibisevic (Eigentor) 2:1.

Bemerkung: Hertha Berlin bis 45. mit Lustenberger.

Leipzig - Augsburg 0:0

38'590 Zuschauer

Bemerkung: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz), Augsburg mit Kobel. (pre/sda)

Die Tabelle

