Fussball

EM-Qualifikation: Hazard-Brüder ballern Belgien zum Gruppensieg



Bild: EPA

Hazard-Brüder ballern Belgien zum Gruppensieg – Wales erzwingt Finale gegen Ungarn

Gruppe E

Aserbaidschan – Wales 0:2

Wales kann weiter von der EM-Teilnahme 2020 träumen. Das Team um Superstar Gareth Bale gewann in Aserbaidschan 2:0 und schob sich damit vorerst auf den 3. Rang. Kieffer Moore sorgte bereits nach zehn Minuten für die Führung, Harry Wilson legte noch vor der Pause nach. Hinter Tabellenführer Kroatien kommt es beim Rennen um das zweite EM-Ticket nun wohl zu einem Dreikampf zwischen Wales, Ungarn und der Slowakei.

Aserbaidschan - Wales 0:2 (0:2)

Baku. - SR Aytekin (GER).

Tore: 10. Moore 0:1. 34. Wilson 0:2.

Gruppe G

Slowenien – Lettland 1:0

Slowenien hat mit einem 1:0-Sieg gegen Lettland die Pflicht erfüllt und den Druck auf Österreich aufrecht erhalten. Kurz nach der Pause profitierten die Slowenen von einem Eigentor durch Lettland-Mittelfeldspieler Igors Tarasovs.

Slowenien - Lettland 1:0 (0:0)

Ljubljana. - SR Petrescu (ROU).

Tor: 53. Tarasvos (Eigentor) 1:0.

Bemerkungen: Lettland mit Oss (Neuchâtel Xamax) und Uldrikis (Sion/ab 72.), ohne Vanins (Zürich/Ersatz).

Gruppe I

Russland – Belgien 1:4

Belgien hat sich in der EM-Qualifikation vorzeitig den Sieg in der Gruppe I gesichert. Der WM-Dritte setzte sich mühelos mit 4:1 gegen das ebenfalls bereits qualifizierte Russland durch. Nachdem Thorgan Hazard (19.) die Gäste in der 19. Minute mit einem Traumtor in Führung geschossen hatte, machte dessen Bruder Eden mit einem Doppelpack bereits vor der Pause in St. Petersburg alles klar. Romelu Lukaku legte in der 72. Minute nach, ehe Georgi Dschikija der Ehrentreffer für den Gastgeber gelang.

Russland - Belgien 1:4 (0:3)

St. Petersburg. - SR Dias (POR).

Tore: 19. Thorgan Hazard 0:1. 33. Eden Hazard 0:2. 40. Eden Hazard 0:3. 72. Lukaku 0:4. 79. Dschikija 1:4.

Zypern – Schottland 1:2

Schottland feierte im zweitenletzten Spiel einen Prestigesieg auf Zypern. Dank Toren von Ryan Christie und John McGinn gewannen die «Bravehearts mit 2:1 und kletterten somit auf Rang 3. Die direkte EM-Qualifikation haben die Schotten aber längst verpasst, in den Nations-League-Playoffs kann man sich aber noch für die Endrunde qualifizieren.

Zypern - Schottland 1:2 (0:1)

Nikosia. - SR Lechner (AUT).

Tore: 12. Christie 0:1. 48. Efrem 1:1. 53. McGinn 1:2.

