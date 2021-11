WM 2022 in Katar: Schottland siegt und löst das Ticket für die Playoffs

Die Schotten feiern Che Adams für seinen Treffer zum 2:0. Bild: keystone

Schottland siegt und löst das Ticket für die WM-Playoffs

Gruppe C

Die letzte Runde

Am Montag (20.45 Uhr) kommt es zu diesen beiden Partien:

Schweiz – Bulgarien

Nordirland – Italien

Gruppe F

Moldawien – Schottland 0:2

24 Jahre nach seiner bislang letzten WM-Teilnahme 1998 könnte Schottland in Katar wieder an einer Weltmeisterschaft dabei sein. Nach dem Auswärtssieg in Chisinau steht die Qualifikation des EM-Teilnehmers 2020 für die Playoffs im März fest. Die Schotten nahmen bislang acht Mal an einer WM teil – und blieben jedes Mal in der Vorrunde hängen.

0:1 Schottland: Nathan Patterson (38.). Video: streamja

0:2 Schottland: Che Adams (65.). Video: streamja

Damit sind in der Gruppe F die beiden wichtigsten Entscheidungen gefallen. Dänemark, das bislang acht Siege in acht Spiele und ein Torverhältnis von 27:0 aufweist, hat sich direkt für die WM 2022 qualifiziert. Schottland ist nicht mehr von Rang 2 zu verdrängen.

Die letzte Runde

Am Montag (20.45 Uhr) kommt es zu diesen drei Partien:

Schottland – Dänemark

Österreich – Moldawien

Israel – Färöer Inseln

Gruppe I

Heute können Entscheidungen fallen. England ist mit einem Heimsieg gegen Albanien Gruppensieger. Für Polen scheint in diesem Szenario Rang 2 reserviert zu sein, auswärts in Andorra sind drei Punkte fest eingeplant.

Die letzte Runde

Am Montag (20.45 Uhr) kommt es zu diesen drei Partien:

San Marino – England

Polen – Ungarn

Albanien – Andorra

