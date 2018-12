Sport

Fussball

Die internationalen Fussball-Highlights vom Sonntag



Top-Ligen am Sonntag Deutschland:

Mainz – Hannover 1:1 (0:1)

Gladbach – Stuttgart 18.00 Uhr England:

Newcastle – Wolverhampton 1:2 (1:1) Italien:

Sassuolo – Fiorentina 3:3 (0:0)

Empoli – Bologna 2:1 (1:1)

Parma – Chievo Verona 1:1 (0:0)

Udinese – Bergamo 1:3 (1:1)

Genoa – Ferrara 18.00 Uhr

Milan – Torino 20.30 Uhr Spanien:

Huesca – Real Madrid 0:1 (0:1)



Bild: AP/AP

Bale schiesst Real zu Minisieg +++ Hannover vergeigt wichtige Punkte im Abstiegskampf

Deutschland

Mainz – Hannover 1:1

Hannover 96 bleibt in der deutschen Bundesliga im hintersten Tabellenbereich hängen. Die Hannoveraner führten in Mainz bis zur 90. Minute, bevor sie durch einen Foulpenalty zum Schlussergebnis von 1:1 den Sieg entgleiten liessen. Hannover macht seit Wochen eine schwache Phase durch. Die Niedersachsen haben fünf der vorangegangenen sechs Wettbewerbsspiele verloren.

Pirmin Schwegler spielte in Hannovers Mittelfeld erstmals nach der Ende Oktober zugezogenen Fussverletzung von Anfang an. Nach 74 Minuten wurde der Luzerner ersetzt. Das vermeintliche Siegestor erzielte Stürmer Hendrik Weydandt in der 12. Minute. Seit dem mittlerweile als Überraschung zu wertenden 0:0 gegen Borussia Dortmund in der 2. Runde Ende August haben die Hannoveraner in allen Partien mindestens ein Tor kassiert.

Mainz - Hannover 1:1 (0:1)

23'305 Zuschauer.

Tore: 12. Weydandt 0:1. 90. Brosinski (Foulpenalty) 1:1.

Bemerkungen: Hannover bis 74. mit Schwegler. 101. Gelb-Rote Karte gegen Sorg (Hannover). (pre/sda)

Die Tabelle: bild: screenshot srf

England

Newcastle – Wolverhampton 1:2

Die Tabelle: bild: screenshot srf

Spanien

Huesca – Real Madrid 0:1

Real Madrid hat sich mit viel Mühe zum nächsten Pflichtsieg gequält. Bei Schlusslicht SD Huesca kamen die Königlichen zu einem denkbar knappen 1:0-Sieg. Gareth Bale erzielte bereits in der 8. Minute das Tor des Tages. Der Waliser verwertete eine massgeschneiderte Flanke von Alvaro Odriozola per schöner Direktabnahme zum Siegtreffer.

Huesca erspielte sich in der Folge ein paar gute Chancen, die zu einem überraschenden Punktgewinn hätten ausreichen können. Real hält mit nun 26 Punkten weiterhin den Kontakt zum Spitzentrio FC Barcelona (32), FC Sevilla (28) und Stadtrivale Atletico Madrid (28). (pre/sda)

Huesca - Real Madrid 0:1 (0:1)

7341 Zuschauer.

Tor: 8. Bale 0:1. (pre/sda)

Die Tabellenspitze: bild: screenshot srf

Europas Rekordmeister im Fussball

Abonniere unseren Newsletter