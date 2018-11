Sport

Fussball

20 DFB-Nationalspieler, die in Vergessenheit gerieten



20 Fussballer, von denen du nicht mehr weisst, dass sie für Deutschland gespielt haben

In Leipzig trägt Deutschland heute Abend ein Testspiel gegen Russland aus. Der vierfache Weltmeister hat in seiner Geschichte unzählige Fussball-Legenden hervorgebracht. Aber immer wieder auch Spieler, deren Länderspiel-Karriere äusserst überschaubar blieb.

Mit Kevin Trapp, Thilo Kehrer, Nico Schultz, Jonathan Tah, Serge Gnabry und Kai Havertz sind gleich sechs Spieler im Aufgebot der Deutschen Nationalmannschaft, die bisher drei oder weniger Länderspiele absolviert haben. Sie werden alle mit höchster Wahrscheinlichkeit noch weitere Spiele absolvieren.

Es gibt aber auch diese Spieler, die nie über drei Länderspiele hinausgekommen sind. An wie viele, die seit der Jahrtausendwende zum Einsatz kamen, kannst du dich noch erinnern?

1 Länderspiel

Maximilian Arnold

Länderspiel: 13 Minuten am 13. Mai 2014 beim Testspiel gegen Polen.

Damals: 19, VfL Wolfsburg, 6 Mio. Marktwert

Heute: 24, VfL Wolfsburg, 10 Mio. Marktwert



Bild: AP/AP

Christian Günter

Länderspiel: 8 Minuten am 13. Mai 2014 beim Testspiel gegen Polen.

Damals: 21, SC Freiburg, 1,5 Mio. Marktwert

Heute: 25, SC Freiburg, 5 Mio. Marktwert

Bild: EPA/EPA

André Hahn

Länderspiel: 45 Minuten am 13. Mai 2014 beim Testspiel gegen Polen.

Damals: 23, FC Augsburg, 5 Mio. Marktwert

Heute: 28, FC Augsburg, 3,5 Mio. Marktwert

Bild: EPA

Sebastian Jung

Länderspiel: 19 Minuten am 13. Mai 2014 beim Testspiel gegen Polen.

Damals: 23 Jahre, Eintracht Frankfurt, 8 Mio. Marktwert

Heute: 28 Jahre, VfL Wolfsburg, 0,5 Mio. Marktwert

Bild: Bongarts

Oliver Sorg

Länderspiel: 82 Minuten am 13. Mai 2014 beim Testspiel gegen Polen.

Damals: 23 Jahre, SC Freiburg, 3 Mio. Marktwert

Heute: 28 Jahre, Hannover 96, 2,5 Mio. Marktwert

Bild: EPA

Tobias Weis

Länderspiel: 24 Minuten am 02. Juni 2009 beim Testspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate.

Damals: 23, TSG Hoffenheim, 3,5 Mio. Marktwert

Heute: 33, TSV Weilimdorf (7. Liga), kein Marktwert

Bild: AP dapd

Marvin Compper

Länderspiel: 77 Minuten am 19. November 2008 beim Testspiel gegen England.

Damals: 23, TSG Hoffenheim, 2 Mio. Marktwert

Heute: 33, Celtic Glasgow, 1 Mio. Marktwert

Bild: AP dapd

Hanno Balitsch

Länderspiel: 28 Minuten am 12. Februar 2003 gegen Spanien.

Damals: 22, Bayer Leverkusen, keine Marktwert-Daten.

Heute: 37, zurückgetreten.

Bild: KEYSTONE

Martin Max

Länderspiel: 7 Minuten am 17. April 2002 beim Testspiel gegen Argentinien.

Damals: 33, 1860 München, keine Marktwert-Daten.

Heute: 50, zurückgetreten.

Bild: AP

Zoltan Sebescen

Länderspiel: 45 Minuten am 23. Februar 2000 beim Testspiel gegen die Niederlande.

Damals: 24, VfL Wolfsburg, keine Marktwert-Daten.

Heute: 43, zurückgetreten.

Bild: AP

2 Länderspiele

Nicolai Müller

Länderspiele: 1 Minute am 29. Mai 2013 gegen Ecuador und 11 Minuten am 2. Juni 2013 gegen die USA.

Damals: 25, 1. FSV Mainz, 3,5 Mio. Marktwert.

Heute: 31, Eintracht Frankfurt, 3 Mio. Marktwert.

Bild: AP dapd

Philipp Wollscheid

Länderspiele: 1 Minute am 29. Mai 2013 gegen Ecuador und 45 Minuten am 2. Juni 2013 gegen die USA.

Damals: 24, Bayer Leverkusen, 7,5 Mio. Marktwert.

Heute: 29, vereinslos, 2,5 Mio. Marktwert.

Bild: AP dapd

Roman Neustädter

Länderspiele: 3 Minuten am 14. November 2012 gegen die Niederlande, 66 Minuten am 29. Mai 2013 gegen Ecuador.

Damals: 24, Schalke 04, 5 Mio. Marktwert.

Heute: 30, Fenerbahce Istanbul, 3 Mio. Marktwert.

Bild: AP

Sascha Riether

Länderspiele: 34 Minuten am 11. August 2010 im Testspiel gegen Dänemark und 90 Minuten am 7. September 2010 in der EM-Quali gegen Aserbaidschan.

Damals: 27, VfL Wolfsburg, 6 Mio. Marktwert.

Heute: 35, Schalke 04, 0,5 Mio. Marktwert.

Bild: AP

Christian Pander

Länderspiele: 90 Minuten am 22. August 2007 im Testspiel gegen England, 45 Minuten am 8. September 2007 in der EM-Quali gegen Wales

Damals: 24, Schalke 04, 4,5 Mio. Marktwert.

Heute: 35, zurückgetreten.

Bild: AP

Malik Fathi

Länderspiele: 45 Minuten am 16. August 2006 im Testspiel gegen Schweden, 14 Minuten am 7. Oktober 2006 im Testspiel gegen Georgien.

Damals: 22, Hertha BSC, 3 Mio. Marktwert.

Heute: 35, zurückgetreten.

Bild: EPA

Alexander Madlung

Länderspiele: 6 Minuten am 7. Oktober 2006 im Testspiel gegen Georgien, 90 Minuten am 28. März 2007 im Testspiel gegen Dänemark.

Damals: 24, VfL Wolfsburg, 2,2 Mio. Marktwert.

Heute: 36, zurückgetreten.

Bild: AP dapd

Frank Fahrenhorst

Länderspiele: 90 Minuten am 18. August 2004 im Testspiel gegen Österreich, 90 Minuten am 8. September 2004 im Testspiel gegen Brasilien.

Damals: 26, Werder Bremen, 4,5 Mio. Marktwert.

Heute: 41, zurückgetreten.

Bild: EPA

Andreas Görlitz

Länderspiele: 3 Minuten am 8. September 2004 im Testspiel gegen Brasilien, 90 Minuten am 9. Oktober 2004 gegen den Iran.

Damals: 22, Bayern München, 3 Mio. Marktwert.

Heute: 36, zurückgetreten.

Bild: AP

Ingo Hertzsch

Länderspiele: 90 Minuten am 15. November 2000 im Testspiel gegen Dänemark, 90 Minuten am 21. August 2002 im Testspiel gegen Bulgarien.

Damals: 22 (beim Debüt), Hamburger SV, keine Marktwertdaten.

Heute: 41, zurückgetreten.

Bild: AP

3 Länderspiele

Ebenfalls eine Erwähnung wert, sind folgende Spieler, die drei Mal für Deutschland aufgelaufen sind: Lewis Holtby, Stefan Reinartz, Aaron Hunt, Jemaine Jones, Jan Schlaudraff, Lukas Sinkiewicz, Marco Engelhardt und Daniel Bierofka.

Mehr zum Thema

Die Nati-Rekordspieler

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter