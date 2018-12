Sport

Hätte Van Dijk nach diesem Foul an Mertens vom Platz fliegen müssen?

Liverpool steht nach einem knappen 1:0-Sieg gegen Napoli im Achtelfinal der Champions League. Doch schon früh im Spiel hätte alles anders kommen können. Denn nach 13 gespielten Minuten leistet sich Liverpools Verteidiger Virgil van Dijk dieses Foul an Napoli-Star Dries Mertens:

Gestrecktes Bein, Sohle voraus. Der Fall scheint eigentlich klar: Ein solches Foul muss die Rote Karte nach sich ziehen. Schiedsrichter Damir Skomina zeigt dem Verteidiger Gelb. In Echtzeit wirkt die Aktion auch weniger gefährlich. Wäre das Foul in der K.o.-Phase passiert, hätte der Videoassistent wohl eingegriffen. Doch in der Gruppenphase gab es den VAR noch nicht.

Natürlich trifft van Dijk auch den Ball, doch das ist in einem solchen Fall zweitrangig. Es ist die Rücksichtslosigkeit mit der der Verteidiger einsteigt, die diese Aktion so gefährlich macht. Das Bein des Opfers wird arg in Mitleidenschaft gezogen. Solch ein Foul kann im schlimmsten Fall eine Karriere beenden.

Deine Meinung ist gefragt: Umfrage War Van Dijks Foul an Mertens rotwürdig? Das ist eine glasklare Rote Karte.

Nein, Gelb war die richtige Entscheidung.

Das war nicht mal ein Foul.

Ich weiss es nicht.

War Van Dijks Foul an Mertens rotwürdig?
Das ist eine glasklare Rote Karte.

Nein, Gelb war die richtige Entscheidung.

Das war nicht mal ein Foul.

Ich weiss es nicht.

