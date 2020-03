Sport

Fussball und Corona: 22 Vorschläge für einen Stadionbesuch im Ausland



Bild: EPA

Nicht überall ist Fussball-Pause – hier bist du von der Grenze aus in 3 Stunden im Stadion

Hierzulande ruht der nationale Fussball wegen des Coranavirus mindestens bis zum 15. März. Im Ausland – Italien ausgenommen – sind grössere Veranstaltungen im Gegensatz zur Schweiz aber nicht verboten und die Meisterschaften werden weitergeführt. Falls du es also nicht zwei Wochen ohne Stadion-Luft aushältst, gibt es durchaus Alternativen zu Super- und Challenge-League-Fussball der Schweiz.

Wir haben 22 Beispiele im grenznahen Ausland für dich rausgesucht, wo sich in den nächsten zwei Wochen ein Besuch lohnen könnte. Überall bist du von der Grenze aus in gut drei Stunden im Stadion. Natürlich gilt die Auflistung nur, so lange die Regierungen von Frankreich, Deutschland und Österreich kein ähnlichen Massnahmen treffen wie der Schweizer Bundesrat.

bild: google maps/watson

Deutschland

Bayern München

Entfernung: 2:45 Autostunden von St.Gallen

2:45 Autostunden von St.Gallen Zuschauerschnitt: 75'000

75'000 Heimspiel: Augsburg (8. März)

Die Münchner Allianz Arena ist definitiv eine Reise wert. Das zweitgrösste Fussballstadion Deutschlands ist zwar stets ausverkauft, über Zweit- oder Drittanbieter kriegt man für einen gewissen Aufpreis aber für die meisten Spiele ein Ticket. Die Bayern sind wieder voll im Schuss, Tore sind trotz der Verletzung von Robert Lewandowski garantiert.

Bild: EPA

SC Freiburg

Entfernung: 1 Autostunde von Basel

1 Autostunde von Basel Zuschauerschnitt: 23'918

23'918 Heimspiel: Union Berlin (7. März)

Die Breisgauer spielen ihre letzte Saison im alten Schwarzwald-Stadion, im Sommer zieht der SC Freiburg in die neue Arena in der Nähe des Flugplatzes. Wer also nochmals Nostalgie schnuppern möchte, sollte sich das Duell gegen Union Berlin mit dem Schweizer Trainer Urs Fischer anschauen gehen.

Bild: Keystone

FC Augsburg

Entfernung: 2:30 Autostunden von St.Gallen

2:30 Autostunden von St.Gallen Zuschauerschnitt: 28'709

28'709 Heimspiel: Wolfsburg (15. März)

Noch näher als München liegt Augsburg von der Schweiz aus. Stephan Lichtsteiner und Ruben Vargas sind bei den «Fuggerstädtern» gar zwei Nati-Spieler engagiert und auch Trainer Martin Schmidt ist ein Schweizer. Am 15. März kommt es in der stets gut gefüllten WWK Arena zum Duell mit Wolfsburg. Dort spielen mit Admir Mehmedi, Kevin Mabu und Renato Steffen gar drei Schützlinge von Vladimir Petkovic.

Bild: Keystone

1899 Hoffenheim

Entfernung: 2:45 Autostunden von Basel

2:45 Autostunden von Basel Zuschauerschnitt: 26'741

26'741 Heimspiel: Hertha BSC (14. März)

1899 Hoffenheim trägt seine Heimspiele zwar im schmucklosen Sinsheim aus, die PreZero Arena muss sich vor anderen Bundesliga-Stadien aber nicht verstecken. Meist sind auch ein paar Plätze frei. Am übernächsten Wochenende ist Krisenklub Hertha BSC zu Gast beim Hopp-Verein, der zuletzt auch viermal in Serie nicht gewonnen hat.

Bild: AP/AP

VfB Stuttgart (2. Liga)

Entfernung: 2 Autostunden von Schaffhausen

2 Autostunden von Schaffhausen Zuschauerschnitt: 51'437

51'437 Heimspiel: Arminia Bielefeld (9. März)

Auch nach dem zweiten Abstieg in drei Jahren halten die Stuttgarter ihrem VfB die Treue, über 50'000 strömen Wochenende für Wochenende in die Mercedes-Benz-Arena. Auch dank der Unterstützung des Publikukms kämpfen die Schwaben um den sofortigen Wiederaufstieg. Am kommenden Montag empfängt der drittklassierte VfB die Arminia aus Bielefeld zum Zweitliga-Spitzenspiel. Ja wenn das keine Reise wert ist ...

Bild: EPA/DPA

SV Sandhausen (2. Liga)

Entfernung: 2:30 Autostunden von Basel

2:30 Autostunden von Basel Zuschauerschnitt: 7255

7255 Heimspiel: FC St. Pauli (8. März)

Sandhausen liegt in unmittelbarer Nähe des Hockenheimrings etwas südlich von Mannheim. Das BWT-Stadion am Hardtwald fast etwas mehr als 15'000 Zuschauer und dürfte beim Gastspiel von Kultklub St. Pauli am nächsten Sonntag gut gefüllt sein. Auch für weibliche Fans gibt's übrigens eine Attraktion: Der Isländer Rurik Gislason kickt seit zwei Jahren für den SVS.

bild: twitter/sv_sandhausen

Karlsruher SC (2. Liga)

Entfernung: 2 Autostunden von Basel

2 Autostunden von Basel Zuschauerschnitt: 13'067

13'067 Heimspiel: Darmstadt (14. März)

Wer Karlsruhe hört und beim Wort «Midlife Crisis» aufgeschreckt weghört, dem kommt sofort «Euro-Eddy» in den Sinn. Den UEFA Cup gibt's zwar nicht mehr und der KSC ist längst nicht mehr erstklassig, das Derby gegen Darmstadt hat aber sicher auch einiges zu bieten – auch wenn das legendäre Wildpark-Stadion gerade umgebaut wird.

1860 München (3. Liga)

Entfernung: 2:45 Autostunden von St.Gallen

2:45 Autostunden von St.Gallen Zuschauerschnitt: 14'923

14'923 Heimspiel: Duisburg (14. März)

Die «Sechzger» spielen seit dem Abstieg aus der 2. Bundesliga wieder im alten Stadion an der Grünwalder Strasse. 15'000 passen rein, fast immer ist das 1911 eröffnete Stück Fussball-Geschichte auch in der 3. Liga ausverkauft. Wer dem Bayern-Kommerz entfliehen will, ist hier genau richtig. Am 14. März spielen die Münchner «Löwen» gegen die «Zebras» aus Duisburg – ein Duell, das es vor nicht allzu langer Zeit auch scho in der Bundesliga gab.

bild: tsv1860

Waldhof Mannheim (3. Liga)

Entfernung: 2:50 Autostunden von Basel

2:50 Autostunden von Basel Zuschauerschnitt: 11'176

11'176 Heimspiel: KFC Uerdingen (13. März)

Ein weiteres Duell zweier ehemaliger Bundesligisten steigt am 13. März in Mannheim, der heimische SV Waldhof trifft auf den KFC Uerdingen. Bei den Gästen spielen gleich zwei bekannte Namen: Roberto Rodriguez, der Bruder von Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez, sowie Kevin Grosskreutz, der mit Deutschland 2014 in Brasilien Weltmeister wurde.

1. FC Kaiserslautern (3. Liga)

Entfernung: 3:15 Autostunden von Basel

3:15 Autostunden von Basel Zuschauerschnitt: 19'581

19'581 Heimspiel: SV Meppen (7. März)

Jeder Fussball-Fan sollte einmal auf dem «Betzenberg» gewesen sein. In kaum einem Stadion in Deutschland kann die Stimmung so elektrisierend sein wie in der engen Heimstätte des FC Kaiserslautern. Zwar hat der FCK seine beste Zeit längst hinter sich und am Samstag ist nur der SV Meppen zu Gast, das Stadion hoch über der Stadt versprüht aber noch immer einen ganz besonderen Charme.

Bild: DPA

1. FC Saarbrücken (Regionalliga)

Entfernung: 2:45 Autostunden von Basel

2:45 Autostunden von Basel Zuschauerschnitt: 3188

3188 Heimspiel: Mainz II (14. März)

Der Viertligist, der zu Beginn der 1990er-Jahre noch eine Saison in der Bundesliga spielte, ist nach der Pokal-Sensation gegen Fortuna Düsseldorf gerade in aller Munde. Die Euphorie im Saarland ist gerade riesig, auch weil der FCS vor der Rückkehr in den bezahlten Fussball steht. Wegen des sich in die Länge ziehenden Umbaus des altehrwürdigen Ludwigparks spielt Saarbrücken derzeit allerdings im ungeliebten Völklinger Exil. Doch auch ins marode Hermann-Neuberger-Stadion passen immerhin 6800 Zuschauer.

Österreich

SCR Altach

Entfernung: 30 Autominuten von St.Gallen

30 Autominuten von St.Gallen Zuschauerschnitt: 4036

4036 Heimspiel: keines vor dem 21. März

Die Cashpoint-Arena des SCR Altach liegt nur ein Katzensprung von der Schweizer Grenze entfernt, mit Alain Wiss spielt auch ein Schweizer bei den Voralbergern. Doch Altach spielt in den kommenden zwei Wochen zweimal auswärts, erst am 21. März kommt es zum Duell gegen die WSG Tirol.

bild: twitter/scraltach

WSG Tirol

Entfernung: 2:30 Autostunden von St.Gallen

2:30 Autostunden von St.Gallen Zuschauerschnitt: 2679

2679 Heimspiel: St.Pölten (14. März)

Der Bundesliga-Aufsteiger aus Wattens unweit von Innsbruck ist nicht gerade als Publikumsmagnet bekannt. Weil das eigene Gernot-Langes-Stadion gerade umgebaut wird, spielt man auch in der Landeshauptstadt im Exil. Das Tivoli Stadion des zweitklassigen Wacker Innsbruck fasst rund 16'000 Zuschauer und ist meist nur zu einem Bruchteil gefüllt. Wer gerade vorbeifährt, kann ja trotzdem hingehen.

bild: instagram/wsg_swarovski_tirol

Austria Lustenau (2. Liga)

Entfernung: 30 Autominuten von St.Gallen

30 Autominuten von St.Gallen Zuschauerschnitt: 2254

2254 Heimspiel: Wacker Innsbruck (4. März, Cup-Halbfinal)

Hier musst du dich sputen: Bereits heute Abend steigt gleich an der Schweizer Grenze im Planet Pure Stadion von Zweitligist Austria Lustenau der Cup-Halbfinal gegen Wacker Innsbruck. 8800 Plätze bietet das Stadion, das 2007 Schauplatz der Gymnaestrada war. Heute Abend könnte es zur Festhütte werden.

Frankreich

Olympique Lyon

Entfernung: 1:45 Autostunden von Genf

1:45 Autostunden von Genf Zuschauerschnitt: 47'299

47'299 Heimspiel: PSG (4. März), Stade Reims (13. März)

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League hat der einstige französische Serienmeister Favorit Juventus Turin ein Bein gestellt und heute kommt es im Coupe de France zum nächsten Duell mit einem europäischen Schwergewicht: Niemand geringeres als Paris Saint-Germain ist zu Gast.

Auch in der Liga wollen «Les Gones» Boden gut machen. Am 13. März ist Stade Reims, ein Konkurrent um die Europacup-Plätze, im Groupama Stadium zu Gast. In die drittgrösste, Fussball-Arena des Landes passen 59'286 Zuschauer, 2016 fanden hier sechs EM-Spiele statt.

Bild: EPA/EPA

RC Strasbourg

Entfernung: 1:30 Autostunden von Basel

1:30 Autostunden von Basel Zuschauerschnitt: 24'985

24'985 Heimspiel: Paris St-Germain (7. März)

Am kommenden Samstag kommt es im Stade de la Meinau von Racing Strasbourg zum grossen Knüller gegen das Starensemble von Paris St-Germain. An Tickets zu kommen könnte schwierig werden, denn Strassburg gehört definitiv zu den fussballverrücktesten Städten Frankreichs. Aber vielleicht hast du ja Glück und du kannst noch ein Ticket ergattern.

Bild: AP

Dijon FCO

Entfernung: 2:30 Autostunden von Basel

2:30 Autostunden von Basel Zuschauerschnitt: 12'719

12'719 Heimspiel: Toulouse (7. März)

Dijon hat nicht nur erstklassigen Senf, sondern auch eine erstklassige Fussball-Mannschaft zu bieten. Seit 2016 spielen die «Roten» in der Ligue 1, grosse Stricke haben sie bisher aber nicht zerrissen. Am Samstag steht das wichtige Kellerduell gegen Schlusslicht Toulouse an. Mit einem Sieg im 15'459 Zuschauer fassenden Stade Gaston Gérard wäre man die ärgsten Abstiegssorgen vorerst los.

bild: google maps

AS Saint-Étienne

Entfernung: 2:30 Autostunden von Genf

2:30 Autostunden von Genf Zuschauerschnitt: 23'074

23'074 Heimspiel: Girodins Bordeaux (8. März)

Auch der französische Rekordmeister kämpft in der Ligue 1 gegen den Abstieg. Am Sonntag kommt Girodins Bordeaux ins 2016 umfassend renovierte Stade Geoffroy-Guichard. Die 41'965 Zuschauer fassende Arena sieht von aussen sehr futuristisch aus, wir Schweizer haben aber schlechte Erinnerungen daran. Hier verlor die Nati 2016 den EM-Achtelfinal gegen Polen.

Bild: AP

FC Metz

Entfernung: 3 Autostunden von Basel

3 Autostunden von Basel Zuschauerschnitt: 16'721

16'721 Heimspiel: Nîmes (7. März)

Die Partie zwischen Metz und Nîmes tönt jetzt nicht nach dem grössten Knüller, aber hey, wer kann schon von sich behaupten, dass er einmal im Stade Saint-Symphorien einen Ligue-1-Match gesehen hat. Eben ...

FC Sochaux (2. Liga)

Entfernung: 1 Autostunde von Basel

1 Autostunde von Basel Zuschauerschnitt: 7003

7003 Heimspiel: Chambly (13. März)

Der ehemalige Peugeot-Werksklub wurde in den 1930er-Jahren zweimal französischer Meister und gewann 2007 die Coup de France. Trotz des Abstiegs in die Zweitklassigkeit und dem Ausstieg von Peugeot gilt Sochaux noch immer als eine der grössten Talentschmieden Frankreichs. Und auch das Stadion kann sich sehen lassen: Ins zuletzt im Jahr 2000 renovierte Stade Auguste-Bonal passen gut 20'000 Zuschauer.

AS Nancy (2. Liga)

Entfernung: 2:30 Autostunden von Basel

2:30 Autostunden von Basel Zuschauerschnitt: 10'195

10'195 Heimspiel: Ajaccio (13. März)

«In Nancy das Blut» – in der Hauptstadt Lothringens besiegten die Eidgenossen 1477 das Ritterheer von Burgunder-König Karl dem Kühnen endgültig und wurden so auf einen Schlag für ihre Kampfeskraft europaweit berühmt. Ähnliche Erfolge konnte der AC Nancy nie aufweisen. Im UEFA-Cup schaffte es der heutige Zweitligist 2007 immerhin ins Sechzehntelfinal, auf dem Weg dorthin trotzte man dem FC Basel ein 2:2 ab. Momentan kämpft Nancy in der Ligue 2 aber gegen den Abstieg, seit sieben Spielen hat man mittlerweile nicht mehr gewonnen.

Grenoble Foot (2. Liga)

Entfernung: 1:45 Autostunden von Genf

1:45 Autostunden von Genf Zuschauerschnitt: 5240

5240 Heimspiel: Valenciennes (6. März)

Grenoble verbinden wir eher mit Skifahren, doch in der grössten Alpen-Stadt Europas (160'000 Einwohner) wird auch Fussball gespielt. Der Jugendverein von Youri Djorkaeff befindet sich in der Ligue 2 im Mittelfeld, strebt langfristig aber den Wiederaufstieg in die Erstklassigkeit an. Schon am Freitag heisst es gegen Valenciennes, die dritte Niederlage in Serie zu verhindern.

