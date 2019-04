Sport

Fussball

Internationaler Fussball: Die wichtigsten Tore vom Sonntag



Internationaler Fussball, die wichtigsten Spiele Premier League:

Crystal Palace – ManCity 1:3 (0:1)

Liverpool – Chelsea 17.30 Uhr

Serie A:

Torino – Cagliari 1:1 (0:0)

Fiorentina – Bologna 0:0

Sassuolo – Parma 0:0

Sampdoria – Genoa 2:0 (1:0)

Chievo – Napoli 18.00 Uhr

Frosinone – Inter Mailand 20.30 Uhr

Ligue 1:

Lille – Paris St-Germain 21.00 Uhr​

Bild: EPA/EPA

ManCity erledigt die Pflicht souverän – kann Liverpool gegen Chelsea nachziehen?

England

Crystal Palace – ManCity 1:3

Manchester City hat einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Beim von Roy Hodgson trainierten Crystal Palace siegen die «Citizens» nach grosser Überlegenheit mit 3:1. Raheem Sterling zeichnet sich mit seinen Treffern in der 15. und 63. Minute als Doppeltorschütze aus. Es sind seine Saisontreffer Nummer 16 und 17.

In der 81. Minute verkürzt Luka Milivojevic per Freistoss zwischenzeitlich auf 1:2 für Palace, kurz vor Schluss macht Gabriel Jesus mit dem 3:1 aber alles klar. Dank des neunten Siegs in Folge liegt das Team von Pep Guardiola nach je 33 Spielen auf dem Konto in der Tabelle wieder einen Punkt vor dem FC Liverpool. Die «Reds» können um 17.30 Uhr mit einem Sieg gegen Chelsea aber bereits wieder an ManCity vorbeiziehen.

Crystal Palace - Manchester City 1:3 (0:1)

Tore: 15. Sterling 0:1. 63. Sterling 0:2. 81. Milivojevic 1:2. 91. Gabriel Jesus 1:3.

Die Tabellenspitze: bild: srf

