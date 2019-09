Sport

Fussball

EM-Quali: Schweizer Nati schlägt Gibraltar locker, aber ohne Glanz



EM-Qualifikation, Gruppe D Schweiz – Gibraltar 4:0 (3:0) Georgien – Dänemark 0:0

Bild: KEYSTONE

Schweiz erfüllt die Pflicht – mehr nicht: «Haben uns das Leben selbst schwer gemacht»

Die Schweizer Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation die Pflicht erfüllt. In Sitten setzte sich das Team von Vladimir Petkovic gegen den krassen Aussenseiter Gibraltar problemlos 4:0 durch. Drei Tore kurz vor der Pause sorgten für die Entscheidung.

Kurz vor Schluss durften die gut 8000 Zuschauer noch einmal jubeln, als der eingewechselte Mario Gavranovic mit seinem 7. Treffer im 22. Länderspiel mit dem 4:0 für den Schlusspunkt in einer zumindest phasenweise unterhaltsamen Partie und für ein versöhnliches Ende einer turbulenten Woche sorgte. Eine frohe Kunde traf zudem aus Tiflis ein, wo Georgien Dänemark ein torloses Remis abrang.

Nationaltrainer Vladimir Petkovic hatte sich ein frühes Tor gewünscht, Captain Granit Xhaka einen Kantersieg, um Selbstvertrauen zu tanken. Die Wünsche der beiden SFV-Exponenten erfüllten sich im nicht ganz ausverkauften Tourbillon zwar nicht, dennoch konnten beide am Ende mit dem Gebotenen einigermassen zufrieden sein, auch wenn sich Xhaka rund eine Viertelstunde vor Schluss ohne Einwirkung des Gegners an der Achillessehne weh tat und sich auswechseln liess.

Die Schweizer erfüllten ihre Pflicht gegen die Nummer 198 der FIFA-Weltrangliste mit Seriosität und dem nötigen Engagement. Sie traten von Beginn an dominant auf und zogen gegen die Amateure des am südwestlichen Zipfel Europas gelegenen Kleinstaat ein Powerplay auf. Ihre Überlegenheit konnten sie lange aber nicht in Tore ummünzen.

Edimilson Fernandes traf vor dem leeren Tor den Ball nicht richtig (6.), scheiterte am gegnerischen Keeper (15.) oder schoss kläglich über die Latte (35.), Loris Benito traf die Latte (16.). Und auch nach der Pause, als die Partie längst entschieden war und die SFV-Auswahl nicht mehr so inspiriert auftrat, vergab sie ein halbes Dutzend weitere gute Möglichkeiten.

Dass die Schweizer trotz schwacher Chancenauswertung nicht ins Zittern gerieten, hatten sie den Toren von Denis Zakaria (37.), Admir Mehmedi (43.) und Ricardo Rodriguez (45.) zu verdanken. Während Zakaria und Mehmedi mit dem Kopf trafen und dabei auch von den Schwächen des eingewechselten Gibraltar-Keepers Kyle Goldwin profitieren, traf Rodriguez mit einem herrlichen Flachschuss aus gut 25 Metern.

Die vier Schweizer Tore:

Petkovic nutzte die Gelegenheit, um Spielern aus der zweiten Reihe Einsätze zu gewähren. Im Vergleich zum 1:1 in Dublin gegen Irland hatte er vier Änderungen vorgenommen. Neben Fernandes, Benito und Mehmedi stand auch Albian Ajeti in der Startformation, während Remo Freuler und Kevin Mbabu auf der Bank Platz nahmen. Der verletzte Manuel Akanji und Haris Seferovic waren gar nicht ins Wallis gereist. Der Augsburger Ruben Vargas kam zu seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft, neben Gavranovic erhielt auch Renato Steffen noch ein paar Minuten Einsatzzeit.

Die Stimmen zum Spiel:

Trainer Vladimir Petkovic: «Wir hätten noch viel souveräner sein müssen, mit so vielen Chancen. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Sieg. Da ist viel Positives. Da kommen noch einige sehr schwierige Spiele auf uns zu. Zu Shaqiri und Lichtsteiner ich sicher Kontakt haben. Wann und wie das passiert, ist schwierig zu sagen, wir müssen jetzt einmal abschalten und dann voll angreifen.»

bild: screenshot srf

Captain Granit Xhaka: «So ein Spiel wie heute muss man einfach gewinnen. Wir haben in der fünften Minute eine grosse Chance vergeben, danach haben wir uns schwer getan, aber trotzdem die Führung erzielt. Die letzte Woche war sehr intensiv, wir hatten eine sehr kurze Vorbereitung, konnten kaum richtig trainieren. Wir waren aber professionell, auch gegen so einen Gegner wie heute. Wir wollten aus diesen zwei Spielen sechs Punkte holen, vier sind aber auch okay.



Die Atmosphäre um uns herum können wir nicht beeinflussen. Aber wir haben in diesen zwei Spielen bewiesen, dass wir uns dadurch auch nicht beeinflussen lassen. Wir machen viel richtig, und die Ergebnisse stimmen. Vielleicht müssten wir einmal ein Spiel verlieren, dann würde über anderes geschrieben. Wir werden die Probleme in den nächsten Wochen regeln, dann geht es im Oktober nur noch um das Sportliche.



Ich hoffe, dass meine Verletzung an der Achillessehne nicht so schlimm ist. Ich habe schon seit Wochen Schmerzen und blieb bei einer Aktion im Rasen hängen.»

bild: screenshot srf

Torschütze Admir Mehmedi: «Es war zuletzt wegen meinen Verletzungen keine Liebesbeziehung zwischen mir und dem Nationalteam. Deshalb tat es gut, wieder einmal von Beginn weg dabei zu sein und auch ein Tor zu erzielen. Bei solchen Spielen kann man eigentlich nur verlieren. Am Ende ist es ein Pflichtsieg, ein Spiel, das man einfach gewinnen muss. Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht, nach zwei Minuten haben wir eine 100-prozentige Chance nicht gemacht, aber am Ende haben wir das 4:0 locker runtergespielt.»

bild: screenshot srf

Debütant Ruben Vargas: Ich freue mich natürlich, dass es so gut läuft, auch in der Bundesliga. Mit dem Nati-Debüt ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Es ging schon etwas schnell, ich brauche sicher noch zwei Tage, um alles zu realisieren. Aber ich geniesse es.»

bild: screenshot srf

Der letztlich klare Sieg und die anschliessende Ehrenrunde waren das versöhnliche Ende einer turbulenten Woche, in der viele Diskussionen aufflackerten, was dazu führte, dass Torhüter Yann Sommer an der Medienkonferenz vor der Partie einen Appell an die Medien richtete und diese aufforderte, dass «alle zusammen wieder auf den gemeinsamen Weg kommen».

Der freiwillige Verzicht von Xherdan Shaqiri hatte ebenso für Gesprächsstoff gesorgt wie die erneute Nicht-Nominierung von Captain Stephan Lichtsteiner. Hinzu kam die spielerisch mehr als dürftige Leistung in Dublin, als zum wiederholten Mal in der Schlussphase ein positives Ergebnis aus der Hand gegeben wurde. Gut ein Jahr nach den Turbulenzen im Nachgang der WM in Russland sind die Nationalmannschaft und der Verband noch nicht zur Ruhe gekommen.

Sportlich befindet sich die SFV-Auswahl nach der Hälfte der EM-Qualifikation aber weiterhin auf Kurs. Noch ist nichts Entscheidendes passiert, da die drei Direktbegegnungen zwischen der Schweiz, Dänemark und Irland alle Remis endeten. Die Länderspiele im Oktober werden im Kampf um die beiden EM-Tickets in der Gruppe entscheidend sein, wenn die SFV-Auswahl innerhalb von drei Tagen in Kopenhagen auf Dänemark und in Genf auf Irland trifft.

Bild: EPA

Der nächste Zusammenzug wird aber nicht nur aus sportlicher Sicht Klarheit bringen. Kehrt Shaqiri zurück, und wie erklärt er seinen Verzicht? Und was passiert mit Stephan Lichtsteiner? Erklärungen sind gefragt, ansonsten werden die Diskussionen wieder aufbrechen – Appelle hin oder her.

Es war heute aber auch ein guter Abend für die SFV-Auswahl, weil Konkurrent Dänemark auswärts gegen Georgien nicht über ein 0:0 hinauskam. Damit ist die Schweiz nach Verlustpunkten Leader der Gruppe D. Die vorentscheidenden Spiele um die direkte Qualifikation für die EM-Endrunde stehen im Oktober an. Dannzumal trifft die Schweiz zunächst auswärts auf Dänemark und danach in Genf auf Irland.

Die Telegramme:

Schweiz - Gibraltar 4:0 (3:0)

Tourbillon, Sitten. - 8318 Zuschauer. - SR Orel (CZE).

Tore: 37. Zakaria (Corner Xhaka) 1:0. 43. Mehmedi (Schär) 2:0. 45. Rodriguez 3:0. 87. Gavranovic (Mehmedi) 4:0.

Schweiz: Sommer; Elvedi, Schär, Rodriguez; Xhaka (74. Vargas); Mehmedi, Zakaria, Fernandes, Benito (65. Steffen); Embolo (55. Gavranovic), Ajeti.

Gibraltar: Coleing (25. Goldwin); Sergeant, Roy Chipolina, Joseph Chipolina, Olivero; Annesley; Anthony Hernandez, Walker, Andrew Hernandez (58. Coombes), Britto (68. Pons); De Barr.

Bemerkungen: Schweiz ohne Seferovic (wird Vater), Akanji, Klose, Sow, Zuber (verletzt), Drmic, Lichtsteiner und Shaqiri (nicht im Aufgebot). Länderspiel-Debüt von Vargas. 16. Lattenschuss von Benito. Verwarnung: 71. Joseph Chipolina (Foul).

Georgien - Dänemark 0:0

Tiflis. - SR Letexier (FRA).

Georgien: Loria; Kakabadse, Kaschia, Grigalawa, Tabidse; Aburjania (86. Gwilja), Kiteischwili; Okriaschwili, Ananidse, Vako; Kwilitaia (90. Dauschwili).

Dänemark: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Braithwaite, Höjbjerg (73. Schöne), Delaney; Eriksen; Poulsen, Dolberg (67. Gytkjaer). (pre/sda)

Die Tabelle:

Ticker: 08.09.19: Schweiz – Gibraltar

Abonniere unseren Newsletter