Neuer FCB-Miteigentümer David Degen: «Ich will den Klub für die Zukunft besser machen»

Céline Feller / ch media

David Degen äusserte sich heute an einer Medienrunde erstmals öffentlich zur gestern publik gewordenen Teilhaberschaft beim FC Basel. Die wichtigsten Aussagen im Überblick.

David Degen über ...

«Es gibt zwei Punkte. Einen emotionalen und einen rationalen. Den emotionalen muss ich nicht gross ausführen. Dieser Klub hat mich gross gemacht und ich habe am meisten Zeit meiner Karriere hier verbracht. Der rationale Punkt ist der: Ich habe mich nach meiner Karriere entschieden, nicht ins Fussballbusiness zu gehen. Jetzt habe ich aber viele Erfahrungen gemacht, auch erfolgreich gemacht, und denke daher, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um diese strategisch in einen Klub einzubringen.»

«Ich bin auf strategischer Ebene tätig, nicht auf operativer. Operativ wird dieser Klub von Roland Heri und Ruedi Zbinden geführt. Ich unterstütze mit meinem weltweiten Netzwerk Roland Heri, Ruedi Zbinden und Bernhard Burgener, bringe mein Knowhow und meine Fachkompetenz in strategischer Hinsicht ein. Ich will den Klub für die Zukunft besser machen. Da ich nicht operativ tätig bin, werde ich auch definitiv kein Büro im St. Jakob Park haben. Ich bekomme auch keinen Lohn und kein Geld. Ich habe Geld gegeben. Ich schliesse es auch aus, operativ tätig zu sein. Ich bin ein anderer Typ.»

«Dieser Alleingang ist von mir persönlich finanziert. Über den Kaufpreis herrscht Stillschweigen. Ich beantworte auch sicher nicht de Frage, ob ich eine allfällige Deckung eines Defizits mittragen kann, das geht niemanden etwas an. Aber als Aktionär trage ich alles mit, alle Risiken. Auch die finanziellen Risiken. So ist das Leben.»

... sein angeblich schlechtes Verhältnis zu Marcel Koller: