Es läuft bei Arsenal – auch ohne den verletzten Granit Xhaka. Bild: keystone

Arsenal klettert dank Keeper Ramsdale weiter nach oben

Die Top-Ligen Europas England Spanien Italien Frankreich

England

Leicester – Arsenal 0:2

Arsenal bleibt in der Premier League nach drei Niederlagen aus den ersten drei Ligaspielen seit Ende August ungeschlagen und springt durch einen 2:0-Sieg in Leicester erstmals auf einen Europacup-Platz. Die «Gunners» erwischten einen Blitzstart: Nach einer Saka-Ecke köpfte Gabriel bereits in der 5. Minute zur Führung, eine knappe Viertelstunde später legte Smith Rowe nach einem Konter nach. Die «Foxes» kamen in der Folge gleich zu mehreren hervorragenden Torchancen, doch der glänzend aufgelegte Arsenal-Keeper Aaron Ramsdale entschärfte sie allesamt und rette seinem Team den zweiten Sieg in Serie.

Leicester City - Arsenal 0:2 (0:2)

32'209 Zuschauer.

Tore: 5. Gabriel 0:1. 18. Smith Rowe 0:2.

Bemerkung: Leicester City ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot), Arsenal ohne Xhaka (verletzt).

Gabriel bringt die «Gunners» früh mit 1:0 in Front. Video: streamja

Smith-Rowe kann zum 2:0 für Arsenal nachdoppeln. Video: streamja

Die Tabelle:

Spanien

Elche – Real Madrid 1:2*

Vinicius Jr. trifft zum 1:0 für die Königlichen. Video: streamja

Vinicius Jr. schnürt beim 2:0 seinen Doppelpack. Video: streamja

Die Tabelle:

Italien

Die Tabelle:

Frankreich

Die Tabelle:

(pre/sda)