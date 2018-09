Sport

Arsenal siegt, Xhaka mit Licht und Schatten ++ Leipzig patzt gegen Aufsteiger

Hier verpasst du nichts: Alle Resultate, Tabellen und Highlights der europäischen Topligen aus England, Deutschland, Italien und Spanien.

Premier League, 4. Runde Cardiff – Arsenal 2:2 (1:1)

Burnley – Manchester United 17 Uhr

Watford – Tottenham 17 Uhr



Das musst du gesehen haben

Cardiff City - Arsenal 2:3 (1:1)

32'316 Zuschauer.

Tore: 11. Mustafi 0:1. 45. Camarasa 1:1. 62. Aubameyang 1:2. 70. Ward 2:2. 81. Lacazette 2:3. -

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (verwarnt), ohne Lichtsteiner (Ersatz).

Arsenal kommt beim 3:2-Auswärtssieg gegen Aufsteiger Cardiff City zum zweiten Erfolg in Serie. Das Siegestor erzielt Alexandre Lacazette in der 81. Minute.

Während Stephan Lichtsteiner nicht zum Einsatz kam, wechselten sich bei Granit Xhaka Licht und Schatten ab. Beim 1:0 durch einen Kopfball von Verteidiger Shkodran Mustafi schlug er den Corner. Vor dem 1:1 verlor er im Mittelfeld den Ball, was den erfolgreichen Angriff des Heimteams einleitete.

Cardiff City glich später noch ein zweites Mal aus, und erst auf das 3:2 wusste der Aussenseiter keine Antwort mehr. Schütze des entscheidenden Tores war der Franzose Alexandre Lacazette mit einem harten Schuss aus spitzem Winkel unter die Latte.

Damit ist die Bilanz von Arsenal vorerst ausgeglichen. Nach vier Runden weist das Team von Unai Emery zwei Siege und zwei Niederlagen auf.

tabelle: screenshot srf

Primera Division, 3. Runde Levante – Valencia 2:2 (2:1)

Alaves – Espanyol 16:15 Uhr

Barcelona – Huesca 18:30

Betis – Sevilla 20:45 Uhr​

Das musst du gesehen haben

Valencia wartet auch nach der 3. Runde der spanischen Meisterschaft noch auf den ersten Saisonsieg. Der Champions-League-Gegner der Young Boys kam im Derby gegen Levante nur zu einem 2:2.

Obwohl Valencia in der letzten Transferperiode viel Geld ausgegeben hat, ist der Start in die Meisterschaft misslungen. Nach drei Spielen steht der Vierte der letzten Saison nur mit zwei Punkten da. Beim Stadtrivalen Levante machte Valencia zweimal einen Rückstand wett: nach einer guten Viertelstunde durch den Russen Denis Tscheryschew und in der 53. Minute dank einem vom Captain Dani Parejo verwandelten Penalty.

Die Young Boys spielen in der Gruppenphase der Champions League am Dienstag, 23. Oktober, daheim und am Mittwoch, 7. November, auswärts gegen Valencia. (sda)

tabelle: screenshot srf

Bundesliga, 2. Runde RB Leipzig – Düsseldorf 1:1 (0:0)

Schalke – Hertha Berlin 18 Uhr



RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0)

39'975 Zuschauer. -

Tore: 47. Zimmermann 0:1. 68. Augustin 1:1. -

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

RB Leipzig wartet noch auf den ersten Saisonsieg in der Bundesliga. In der 2. Runde kommt der Europa-League-Teilnehmer gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf zu Hause nur zu einem 1:1.

Der Franzose Jean-Kevin Augustin glich für Leipzig in der 60. Minute aus. Es war im achten Pflichtspiel-Einsatz der Saison das fünfte Tor für den Stürmer. Fortuna Düsseldorf war kurz nach der Pause nach einem Konter durch Matthias Zimmermann in Führung gegangen. Der Aufsteiger kam damit zum ersten Punktgewinn.

Leipzig ist damit mässig in die Saison gestartet. Zum Bundesliga-Auftakt hatte es ein 1:4 gegen Borussia Dortmund gegeben, in den Playoffs der Europa League war das Ausscheiden gegen Sorja Lugansk erst dank eines Penaltys von Emil Forsberg in der Nachspielzeit verhindert worden.

tabelle: screenshot srf

Serie A, 3. Runde Fiorentina – Udinese 18 Uhr

Atalanta – Cagliari 20:30 Uhr

Chievo – Empoli 20:30 Uhr

Lazio – Frosinone 20:30 Uhr

Sampdoria – Napoli 20:30 Uhr

Sassuolo – Genoa 20:30 Uhr

Torino – SPAL 20:30 Uhr



