Sport

Fussball

Resultate und Highlights der europäischen Topligen



Bild: AP/PA

Man United gewinnt, aber Pogba macht Mourinho hässig – 10 Tore bei Barca-Huesca

Hier verpasst du nichts: Alle Resultate, Tabellen und Highlights der europäischen Topligen aus England, Deutschland, Italien und Spanien.

Premier League, 4. Runde Cardiff – Arsenal 2:3 (1:1)

Burnley – Manchester United 0:2 (0:2)

Watford – Tottenham 2:1 (0:0)



Das musst du gesehen haben

Burnley - Manchester United 0:2 (0:2)

21'525 Zuschauer.

Tore: 27. Lukaku 0:1. 44. Lukaku 0:2. -

Bemerkungen: 69. Pogba (Manchester United) scheitert mit Foulpenalty an Hart. 71. Rote Karte gegen Rashford (Unsportlichkeit).

Dank Romelu Lukaku kehrt Manchester United nach zuletzt zwei Niederlagen zum Siegen zurück. Der belgische Stürmer traf beim Auswärtsspiel gegen Burnley doppelt.

Weniger Freude als an den zwei Toren von Lukaku hatte José Mourinho wohl an Paul Pogba. Der Franzose versuchte sich bei einem Penalty mit dem Simone-Zaza-Gedenkanlauf, scheiterte dann aber an Goalie Joe Hart.

Watford - Tottenham 2:1 (0:0)

Tore: 54. Doucouré (Eigentor) 0:1. 69. Deeney 1:1. 76. Cathcart 2:1.

Weiterhin überraschend ist der Provinzklub Watford. Wie der FC Liverpool und Chelsea weist er das Punktemaximum auf. Im Heimspiel gegen Tottenham Hotspur, das zuvor ebenfalls alle Spiele gewonnen hatte, schaffte Watford in der letzten halben Stunde die Wende zum 2:1. Das Siegestor schoss der nordirische Internationale Craig Cathcart in der 76. Minute.

Cardiff City - Arsenal 2:3 (1:1)

32'316 Zuschauer.

Tore: 11. Mustafi 0:1. 45. Camarasa 1:1. 62. Aubameyang 1:2. 70. Ward 2:2. 81. Lacazette 2:3. -

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (verwarnt), ohne Lichtsteiner (Ersatz).

Arsenal kommt beim 3:2-Auswärtssieg gegen Aufsteiger Cardiff City zum zweiten Erfolg in Serie. Das Siegestor erzielt Alexandre Lacazette in der 81. Minute.

Während Stephan Lichtsteiner nicht zum Einsatz kam, wechselten sich bei Granit Xhaka Licht und Schatten ab. Beim 1:0 durch einen Kopfball von Verteidiger Shkodran Mustafi schlug er den Corner. Vor dem 1:1 verlor er im Mittelfeld den Ball, was den erfolgreichen Angriff des Heimteams einleitete.

Cardiff City glich später noch ein zweites Mal aus, und erst auf das 3:2 wusste der Aussenseiter keine Antwort mehr. Schütze des entscheidenden Tores war der Franzose Alexandre Lacazette mit einem harten Schuss aus spitzem Winkel unter die Latte.

Damit ist die Bilanz von Arsenal vorerst ausgeglichen. Nach vier Runden weist das Team von Unai Emery zwei Siege und zwei Niederlagen auf.

tabelle: screenshot srf

Primera Division, 3. Runde Levante – Valencia 2:2 (2:1)

Alaves – Espanyol 2:1 (0:1)

Barcelona – Huesca 8:2 (3:2)

Betis – Sevilla 20:45 Uhr



Das musst du gesehen haben

FC Barcelona - Huesca 8:2 (3:2)

72'892 Zuschauer.

Tore: 3. Cucho 0:1. 16. Messi 1:1. 24. Pulido (Eigentor) 2:1. 39. Suarez 3:1. 42. Gallar 3:2. 48. Dembélé 4:2. 52. Rakitic 5:2. 61. Messi 6:2. 81. Alba 7:2. 93. Suarez (Foulpenalty) 8:2.

Der Meister FC Barcelona liegt nach drei Runden mit dem Punktemaximum vorne – dank der besseren Tordifferenz im Vergleich zu Champions-League-Sieger Real Madrid. Zum Sprung an die Spitze brauchte es einen Kantersieg. Lionel Messi & Co. lieferten und deklassierten Aufsteiger Huesca 8:2. Letztmals schoss der FC Barcelona vor zweieinhalb Jahren in einem Meisterschaftsspiel acht Tore. Messi und Luis Suarez erzielten je zwei Treffer.

Valencia wartet auch nach der 3. Runde der spanischen Meisterschaft noch auf den ersten Saisonsieg. Der Champions-League-Gegner der Young Boys kam im Derby gegen Levante nur zu einem 2:2.

Obwohl Valencia in der letzten Transferperiode viel Geld ausgegeben hat, ist der Start in die Meisterschaft misslungen. Nach drei Spielen steht der Vierte der letzten Saison nur mit zwei Punkten da. Beim Stadtrivalen Levante machte Valencia zweimal einen Rückstand wett: nach einer guten Viertelstunde durch den Russen Denis Tscheryschew und in der 53. Minute dank einem vom Captain Dani Parejo verwandelten Penalty.

Die Young Boys spielen in der Gruppenphase der Champions League am Dienstag, 23. Oktober, daheim und am Mittwoch, 7. November, auswärts gegen Valencia.

tabelle: screenshot srf

Bundesliga, 2. Runde RB Leipzig – Düsseldorf 1:1 (0:0)

Schalke – Hertha Berlin 0:2 (0:1)



Schalke - Hertha Berlin 0:2 (0:1)

60'181 Zuschauer. -

Tore: 15. Duda 0:1. 96. Duda 0:2. -

Bemerkungen: Schalke mit Embolo (bis 57.), Hertha mit Lustenberger (ab 67.). 13. Caligiuri (Schalke) verschiesst Handspenalty. 95. Rote Karte gegen Konopljanka (Notbremse).

Schalke ist noch nicht in Form. Eine Woche nach dem 0:2 in Wolfsburg verlor der letztjährige Zweite auch das erste Heimspiel. Die entscheidende Phase waren die Minuten kurz vor Ablauf der ersten Viertelstunde. Erst schoss Schalkes Daniel Caligiuri einen Handspenalty neben das Tor, im Gegenzug erzielte Ondrej Duda das 1:0 für die Gäste. Der Slowake erzielte in der Nachspielzeit mittels Freistoss auch das zweite Tor von Hertha.

Der Schweizer Internationale Breel Embolo stand bei Schalke als rechter Flügel in der Startformation, blieb aber blass. Nach 57 Minuten wurde er durch den Österreicher Guido Burgstaller ersetzt.

RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0)

39'975 Zuschauer. -

Tore: 47. Zimmermann 0:1. 68. Augustin 1:1. -

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

RB Leipzig wartet noch auf den ersten Saisonsieg in der Bundesliga. In der 2. Runde kommt der Europa-League-Teilnehmer gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf zu Hause nur zu einem 1:1.

Der Franzose Jean-Kevin Augustin glich für Leipzig in der 60. Minute aus. Es war im achten Pflichtspiel-Einsatz der Saison das fünfte Tor für den Stürmer. Fortuna Düsseldorf war kurz nach der Pause nach einem Konter durch Matthias Zimmermann in Führung gegangen. Der Aufsteiger kam damit zum ersten Punktgewinn.

Leipzig ist damit mässig in die Saison gestartet. Zum Bundesliga-Auftakt hatte es ein 1:4 gegen Borussia Dortmund gegeben, in den Playoffs der Europa League war das Ausscheiden gegen Sorja Lugansk erst dank eines Penaltys von Emil Forsberg in der Nachspielzeit verhindert worden.

tabelle: screenshot srf

Serie A, 3. Runde Fiorentina – Udinese 1:0

Atalanta – Cagliari 20:30 Uhr

Chievo – Empoli 20:30 Uhr

Lazio – Frosinone 20:30 Uhr

Sampdoria – Napoli 20:30 Uhr

Sassuolo – Genoa 20:30 Uhr

Torino – SPAL 20:30 Uhr



Fiorentina - Udinese 1:0 (0:0)

31'009 Zuschauer. -

Tor: 73. Benassi 1:0. -

Bemerkungen: Fiorentina mit Edimilson Fernandes, Udinese mit Behrami (bis 80.).

Die Fiorentina gewinnt auch das zweite Spiel der neuen Saison. Zuhause schlägt sie Udinese 1:0. Edimilson Fernandes gewinnt das Schweizer Mittelfeldduell gegen Valon Behrami.

Für die Entscheidung waren zwei italienische Jung-Internationale in der 73. Minute besorgt. Bei einem Konter leistete Stürmer Federico Chiesa die Vorarbeit, Mittelfeldspieler Marco Benassi schloss den Angriff ab. Beide gehörten vor einem Jahr zur U21-Auswahl, die an der EM-Endrunde den Halbfinal erreichte. Mittlerweile stehen sie im Aufgebot von Nationaltrainer Roberto Mancini.

Der Schweizer Edimilson Fernandes wurde von Fiorentina-Trainer Stefano Pioli erneut auf der strategisch wichtigen Position vor der Abwehr nominiert - und zeigte eine vorzügliche Leistung. Valon Behrami wurde bei Udinese nach 80 Minute ausgewechselt. (zap/sda)

