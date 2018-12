Alle Tore und Highlights der internationalen Topligen

Sport

Top-Ligen am Sonntag England:

Brighton – Chelsea 1:2 (0:2)

Southampton – Arsenal 3:2 (2:1)

Liverpool – Manchester United 2:1*

Deutschland:

RB Leipzig – Mainz 4:1 (2:1)

Frankfurt – Leverkusen 18 Uhr

Italien:

SPAL – Chievo 0:0

Fiorentina – Empoli 3:1 (1:1)

Frosinone – Sassuolo 0:2 (0:1)

Sampdoria – Parma 2:0 (0:0)

Cagliari – Napoli 18 Uhr

Roma – Genoa 20:30 Uhr

Spanien:

Sevilla – Girona 2:0 (0:0)

Espanyol – Betis 1:3 (1:1)

Huesca – Villarreal 18:30 Uhr

Levante – Barcelona

20:45 Uhr

Bild: AP/PA

Shaqiri 11 Minuten auf dem Platz und trifft gegen ManUnited doppelt!

England

Liverpool – Man United 2:1*

Xherdan Shaqiri wird gegen Manchester United nach 70 MInuten beim Stand von 1:1 für Naby Keita eingewechselt. Drei Minuten später trifft der Schweizer mit seinem schwachen rechten Fuss zur 2:1-Führung. Das Spiel läuft noch.

Southampton – Arsenal 3:2

Der FC Arsenal kassiert in Southampton die dritte Niederlage in der laufenden Premier-League-Saison. Die Londoner, bei denen Granit Xhaka und Stephan Lichtsteiner in einer Dreierkette agierten, zeigten sich defensiv äusserst anfällig.

Drei Kopfballtore sorgten für den ersten Sieg Southamptons unter dem neuen Trainer Ralph Hasenhüttl – dem erst zweiten Erfolg des Heimteams im 17. Meisterschaftsspiel. Der dritte Treffer des Gastgebers fiel fünf Minuten vor Schluss, als Arsenals Torhüter Bernd Leno eine Flanke unterlief und Charlie Austin zum 3:2 traf. Arsenals Schlussoffensive trug keine Früchte mehr.

Die ersten beiden Tore Southamptons schoss Danny Ings, Henrich Mchitarjan glich zweimal für die Gäste aus London aus.

Southampton - Arsenal 3:2 (2:1)

Tore: 20. Ings 1:0. 28. Mchitarjan 1:1. 44. Ings 2:1. 53. Mchitarjan 2:2. 85. Austin 3:2. -

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka und Lichtsteiner (bis 73.). (sda)

Brighton – Chelsea 1:2

Nicht ins Straucheln kam Chelsea beim Gastspiel in Brighton. Die «Blues» setzten sich mit 2:1 durch. Matchwinner für die Gäste war Eden Hazard, der das 1:0 von Pedro vorbereitete und das 2:0 selber schoss.

Brighton - Chelsea 1:2 (0:2)

30'645 Zuschauer. -

Tore: 17. Pedro 0:1. 33. Hazard 0:2. 66. March 1:2.

Die Tabellenspitze der Premier League. Und Man United. tabelle: srf

Deutschland

Nach der klaren Niederlage in Freiburg und dem Ausscheiden in der Europa League rehabilitiert sich Leipzig in der 15. Runde der Bundesliga. Das Team von Ralf Rangnick siegt gegen Mainz 4:1.

Nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen startete Leipzig mit einem klaren Erfolg in die letzte englische Woche des Jahres.

Den Weg zum letztlich deutlichen Sieg ebnete Yussuf Poulsen dem Gastgeber mit einer Doublette in der Startphase (14./19.). Für die Entscheidung sorgte Timo Werner mit einer gekonnten Einzelleistung eine Viertelstunde vor Schluss zum 3:1, ehe er mit seinem zehnten Saisontreffer auch noch für den Schlusspunkt sorgte. Für den deutschen Internationalen war es die fünfte Doublette in dieser Saison.

Leipzig festigte mit den drei Punkten Rang 4 in der Tabelle. Das Team von Ralf Rangnick liegt zwei Zähler hinter Borussia Mönchengladbach und Bayern München zurück.

Leipzig - Mainz 4:1 (2:1)

30'136 Zuschauer. -

Tore: 14. Poulsen 1:0. 19. Poulsen 2:0. 38. Onisiwo 2:1. 74. Werner 3:1. 88. Werner 4:1. -

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). (sda)

