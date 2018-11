Sport

Fussball

Nations League: Kane schiesst England zum Gruppensieg



Nations League A4: England – Kroatien 2:1 (0:0) B3: Nordirland – Österreich 18 Uhr C2: Griechenland – Estland 20.45 Uhr

C2: Ungarn – Finnland 20.45 Uhr D2: Moldawien – Luxemburg 18 Uhr

D2: San Marino – Weissrussland 18 Uhr Testspiel: Spanien – Bosnien 20.45 Uhr

WM-Revanche geglückt! Kane schiesst England zum Gruppensieg – und Kroatien in die Liga B

England hat sich an Kroatien für den verlorenen WM-Halbfinal revanchiert: Die «Three Lions» schafften im «Final» der Nations-League-Gruppe A4 im heimischen Wembley nach einem 0:1-Rückstand noch die späte Wende und gewannen mit 2:1. Damit sicherte sich das Team von Gareth Southgate in letzter Minute den Gruppensieg und schickte Kroatien gleichzeitig in die Zweitklassigkeit.

Hoffenheim-Stürmer Andrej Kramaric brachte die Kroaten in der 57. Minute nach einer herrlichen Einzelleistung im Strafraum in Führung. Zu diesem Zeitpunkt wären die Engländer abgestiegen, weshalb sie alles nach vorne warfen. Mit Erfolg: Joker Jesse Lingard glich in der 78. Minute kurz nach seiner Einwechslung aus und 4 Minuten vor Schluss war es einmal mehr Harry Kane, der England zum Sieg und ans Finalturnier schoss.

England ist nach Portugal als zweite Mannschaft für das «Final-Four»-Turnier im kommenden Juni qualifiziert. Kroatien, das auf den verletzten Ivan Rakitic verzichten musste, begleitet als Absteiger Deutschland, Island und Polen in die Liga B. Als Aufsteiger in die Liga A stehen die Ukraine, Bosnien-Herzegowina und Dänemark bereits fest.

Das Telegramm:

England – Kroatien 2:1 (0:0)

Wembley, London. - 78'221 Zuschauer. - SR Sidiropoulos (GRE).

Tore: 57. Kramaric 0:1. 78. Lingard 1:1. 85. Kane 2:1.

England: Pickford; Walker, Gomez, Stones, Chilwell; Rashford (73. Sancho), Dier, Delph (73. Lingard), Sterling; Barkley (64. Alli); Kane.

Kroatien: Kalinic; Vrsaljko (26. Milic), Lovren, Vida, Jedvaj; Modric, Brozovic; Rebic (46. Brekalo), Vlasic (79. Rog), Perisic; Kramaric.

Bemerkungen: Kroatien u.a. ohne Rakitic (verletzt).

(pre/sda)

Alle WM-Torschützenkönige seit 1930

