FCB-Schützenfest erst nach der Pause



Schweizer Cup, 2. Hauptrunde Echallens (1.) – Basel 2:7 (0:0) Red Star (1.) – Cham (PL) 1:0 (1:0) Bellinzona (PL) – Winterthur (ChL) 1:2 (0:1) Servette (ChL) – Luzern 2:2* Wohlen (PL) – Wil (ChL) 0:1 (0:1) Breitenrain (PL) – Zürich 19 Uhr Schaffhausen (ChL) – Young Boys 19 Uhr Azzurri Lausanne (1.) – Lugano 19.30 Uhr

Bild: KEYSTONE

FCB dreht in Echallens erst in der 2. Halbzeit auf – dafür so richtig

Der FC Basel hat erwartungsgemäss die Achtelfinals im Schweizer Cup erreicht. Die Basler siegten beim gut in die Saison gestarteten Erstligisten Echallens 7:2. Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit.

In der ersten Halbzeit war die Mannschaft von Trainer Marcel Koller überlegen, aber es schaute nur eine reelle Torchance heraus. Der Waadtländer Goalie Ludovic Zwahlen wehrte einen platzierten Freistoss von Samuele Campo mit einer Glanzparade ab.

Bild: KEYSTONE

Albian Ajeti erlöste – scheinbar – den FC Basel früh in der zweiten Halbzeit mit zwei Toren in weniger als zwei Minuten. Wieder nur zwei Minuten später nutzte der Franzose Yassine El Allaoui einen schweren Fehler in der Basler Defensive. Er erwischte Goalie Martin Hansen mit einem Vollrist-Schuss aus spitzem Winkel zwischen den Beinen.

Erst die wenig später folgenden Tore von Ricky van Wolfswinkel, Kevin Bua und Samuele Campo machten den gefälligen Match zur resultatmässig klaren Angelegenheit. Gegen Schluss trafen überdies der eingewechselte Dimitri Oberlin sowie per Freistoss Fabian Frei.

Die Telegramme

Echallens - Basel 2:7 (0:0)

4087 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 52. Ajeti 0:1. 53. Ajeti 0:2. 55. El Allaoui 1:2. 63. Van Wolfswinkel 1:3. 65. Bua 1:4. 69. Campo 1:5. 80. Oberlin 1:6. 85. Frei 1:7. 91. Galokho 2:7.

Basel: Hansen; Widmer, Frei, Balanta, Petretta; Serey Die, Zuffi (79. Pululu); Van Wolfswinkel (76. Kalulu), Campo, Bua (73. Oberlin); Ajeti.

Bemerkungen: Echallens u.a. ohne Marazzi (verletzt). Basel ohne Omlin, Suchy, Stocker, Zambrano, Kuzmanovic (alle verletzt) und Riveros (krank).

Bellinzona - Winterthur 1:2 (0:1)

1500 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 9. Doumbia 0:1. 55. Magnetti (Foulpenalty) 1:1. 68. Sutter 1:2.

Bemerkungen: 38. Pfostenschuss Markaj (Winterthur).

Wohlen - Wil 0:1 (0:1)

373 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tor: 38. Cortelezzi 0:1. (pre/sda)

