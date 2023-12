Fussball international u.a. mit Liverpool, Bayenrn und Inter Mailand

Havertz erzielte das 2:0 für Arsenal. Bild: keystone

Arsenal vorübergehend auf Platz 1 + Milan gewinnt gegen Monza + Freiburg schlägt Köln

Bundesliga

Freiburg – Köln 2:0

Freiburg gewann gegen zehn Kölner – der Kölner Abwehrchef Jeff Chabot kassierte in der 62. Minute Gelb-Rot – mit 2:0. Für die späten Tore sorgten Gregoritsch und Sallai. Während Freiburg auf Platz sechs und somit auf Europacup-Kurs ist, bleibt Köln auf den drittletzen Platz.

In Köln grassiert die Abstiegsangst. Bild: www.imago-images.de

34'700 Zuschauer.

Tore: 72. Gregoritsch 1:0. 94. Sallai 2:0.

Bemerkungen: 62. Gelb-Rote Karte gegen Chabot (1. FC Köln). SC Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot).

Premier League

Arsenal – Brighton 2:0

Am 17. Spieltag der Premier League errang der FC Arsenal in einem knappen, jedoch überlegen geführten Spiel gegen Brighton einen 2:0-Heimsieg. Damit übernimmt vorübergehend das Team von Mikel Arteta die Führung in der englischen Liga.

Havertz erzielte das 2:0 für Arsenal. Bild: keystone

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, die grösstenteils von den Gastgebern dominiert wurde, erzielt Gabriel Jesus das entscheidende Kopfballtor nach einem Eckball (53. Minute).

Auch nach dem Seitenwechsel intensiviert Arsenal seine Offensivarbeit, während Brighton durch eine engagierte Defensivarbeit vorerst weitere Treffer verhindern konnte.

Kai Havertz sicherte schliesslich in der 87. Minute den Sieg. Pascal Gross verpasst kurz zuvor die Chance zum Ausgleich für Brighton (83. Minute). Die «Seagulls» rutschen auf den neunten Platz in der Tabelle.

Arsenal - Brighton 2:0 (0:0).

Tore: 53. Jesus 1:0. 87. Havertz 2:0.

Serie A

Milan – Monza 3:0

Noah Okafor erzielt sein drittes Tor für die AC Milan und fällt kurz darauf verletzt aus.Der im Sommer nach Italien gewechselte 23-jährige Stürmer traf in der 76. Minute im Heimspiel gegen Monza zum 3:0-Schlussstand.

Keine fünf Minuten nach seinem gekonnten Abschluss nach schöner Vorarbeit von Sturmpartner Olivier Giroud blieb Okafor angeschlagen liegen. Ohne gegnerische Einwirkung verletzte er sich am linken Oberschenkel und musste den Platz nur eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung wieder verlassen.

Glück und Leid lagen heute für Okafor nahe beieinander. Bild: keystone

Für Okafor ist die wohl nicht allzu schlimme Verletzung bitter, weil er erst gerade eine zweiwöchige Zwangspause hinter sich gebracht hatte. In dieser Woche bestritt er sehr erfolgreich seine ersten 20 Einsatzminuten nach der Blessur mit einem Assist in Newcastle (2:1) und dem Tor gegen Monza.

AC Milan - Monza 3:0 (2:0).

Tore: 3. Reijnders 1:0. 41. Simic 2:0. 76. Okafor 3:0.

Bemerkungen: Milan mit Okafor (ab 67. bis 80.).

La Liga

Ligue 1

