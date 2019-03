Sport

Fulham-Fans freuen sich gegen Manchester City höchstens über den Sonnenschein



Premier League, 32. Runde Fulham – Manchester City 0:2 Brighton – Southampton 16.00 Burnley – Wolverhampton 16.00 Crystal Palace – Huddersfield 16.00 Leicester – Bournemouth 16.00 Manchester United – Watford 16.00 West Ham – Everton 18.30

Fulham – Manchester City 0:2

Sonnenschein pur und beinahe 20 Grad: In London ist Frühling. Im Craven Cottage wird den Fans dennoch nicht warm ums Herz, wenn sie auf die Tabelle blicken: Fulham ist akut abstiegsgefährdet. Gegen Manchester City waren keine Punkte budgetiert, willkommen gewesen wären sie natürlich trotzdem. Doch schon nach einer halben Stunde stand der Sieg des Leaders, der nun bei gleich vielen Spielen wie Liverpool einen Punkt mehr hat, fest.

Für Liga-Topskorer Agüero war es der 19. Saisontreffer. Mit dem Sieg bei Fulham hat Manchester City seine beeindruckende Serie ausgebaut. Seit dem 1:2 in Newcastle United am 29. Januar hat Pep Guardiolas Team in allen Wettbewerben zusammen nun zwölf Siege aneinandergereiht. (ram/sda)

Die Tabelle

Die Telegramme

Fulham - Manchester City 0:2 (0:2)

25'001 Zuschauer. - Tore: 5. Bernardo Silva 0:1. 27. Agüero 0:2. (sda)

