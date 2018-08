Sport

Fussball

Verlängerung nach Costa-Doppelpack im Final des UEFA-Supercups



UEFA-Supercup, Final Real Madrid – Atlético Madrid 2:4

Atlético Madrid gewinnt den UEFA-Supercup – Real Madrid in der Verlängerung vorgeführt

Der Final des UEFA-Supercups beginnt mit einem Paukenschlag. Die Matchuhr hat noch keine Runde gedreht, schon schlägt es hinter Keylor Navas ein. Diego Costa vernascht auf der linken Seite Sergio Ramos und Raphael Varane und hämmert das Leder aus spitzem Winkel mit voller Wucht in die Maschen. Was für eine Kiste!

Der Sieger des Europa Cups lässt sich nach dem fulminanten Auftakt weit in die eigene Hälfte zurückfallen und konzentriert sich auf das Verteidigen. Lange geht dies jedoch nicht gut. In der 27. Minute ist es Karim Benzema, der die Kugel per Kopfball zum verdienten 1:1 über die Linie drückt.

Auch nach dem Ausgleichstreffer ist es Real Madrid, das mehr fürs Spiel macht. Der nächste Treffer fällt denn auch auf Seiten des Champions-League-Siegers. Nach einem klaren Handspiel Juanfrans im Strafraum ist es Sergio Ramos, der sich den Ball schnappt und zum Elfmeterpunkt schreitet. Der Captain guckt sich die Ecke aus und schickt Torhüter Oblak in die falsche Richtung. 2:1 für Madrid.

Viel spricht nach dem Führungstreffer der Königlichen nicht mehr für Atlético. Doch in der 79. Minute kann Diego Costa wie aus dem Nichts den Ausgleich markieren. Dank seines zweiten Treffers des Abends geht die Partie in die Verlängerung.

Nach acht Minuten in der Verlängerung fällt in Talinn der fünfte Treffer des Abends. Saul Niguez knallt den Ball mit einem herrlichen Volley von der Strafraumgrenze unter die Latte. 3:2 für Atlético. Besser kannst du den Ball nicht treffen.

Noch vor der Pause erhöht das Team von Diego Simeone auf 4:2. Dieses Mal trifft Koke und bei diesem Resultat bleibt es auch. Atlético Madrid gewinnt den UEFA-Supercup. (cma)

Alle Champions-League-Sieger seit 1993

So feiert die französische Nationalmannschaft auf Instagram Video: watson

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter