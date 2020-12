Sport

Premier League: Liverpool deklassiert Crystal Palace



Liverpool deklassiert Crystal Palace: Firmino und Salah treffen doppelt

Crystal Palace – Liverpool 0:5

Die Mannschaft des am Donnerstag anlässlich der FIFA-Awards zum besten Trainer des letzten Jahres ausgezeichneten Jürgen Klopp zeigte sich in London ohne den verletzten Xherdan Shaqiri unerbittlich. Einen speziell guten Tag erwischte der ehemalige Basler Angreifer Mohamed Salah.

Der 28-jährige Ägypter war nach seiner Einwechslung nach einer Stunde an sämtlichen Toren Liverpools beteiligt. In der 68. Minute bereitete Salah das 5:0 durch Roberto Firmino vor, die Tore zum 6:0 und 7:0 in der Schlussphase (81./84.) erzielte Salah selbst.

Liverpool vermieste mit dem Kantersieg auch die zuvor passable Heimbilanz von Roy Hodgsons Crystal Palace. Die Mannschaft des ehemaligen Schweizer Nationalcoach hatte zuvor in sechs Heimspielen gleich viele Gegentore kassiert wie in den 90 Minuten gegen Liverpool.

Crystal Palace - Liverpool 0:7 (0:3)

Tore: 3. Minamino 0:1. 35. Mané 0:2. 44. Firmino 0:3. 52. Henderson 0:4. 68. Firmino 0:5. 81. Salah 0:6. 84. Salah 0:7.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt). (abu/sda)

Die Tabelle:

