Bayern München gewinnt souverän gegen überfordertes Pilsen

Gruppe A

Amsterdam – Neapel 21:00 Uhr

Liverpool – Glasgow 21:00 Uhr

Gruppe B

Porto – Leverkusen 21:00 Uhr

Brügge – Atletico 21:00 Uhr

Gruppe C

Bayern – Pilsen 5:0

Bayern München kommt am dritten Spieltag der Champions League zu einem ungefährdeten Sieg. Der deutsche Rekordmeister fertigt Viktoria Pilsen mit 5:0 ab.

Nach 21 Minuten und Treffern von Leroy Sané, Serge Gnabry und Sadio Mané hatten die Münchner in der heimischen Arena bereits für klare Verhältnisse gesorgt, und es fiel gegen überforderte Tschechen nicht ins Gewicht, dass ein Treffer Jamal Musialas nach 36 Minuten aufgrund eines Offsides aberkannt wurde. In der zweiten Hälfte sorgten wiederum Sané und der eingewechselte Eric Maxim Choupo-Moting bis zur Stundenmarke für den Endstand. Bayern führt die Gruppe C mit 9 Punkten und einem Torverhältnis von 9:0 souverän an.

Inter – Barça 21:00

Gruppe D

Marseille – Lissabon

Frankfurt – Tottenham 21:00 Uhr

