Fussball-Sonntag: Stuttgart siegt in Köln – Arsenal schlägt Newcastle

Stuttgart&#039;s Ermedin Demirovic, right, jumps for a header with Cologne&#039;s Timo Huebers during the German Bundesliga soccer match between Cologne and Stuttgart in Cologne, Germany, Sunday, Sept ...
Stuttgart setzt sich in Köln in einer umkämpften Partie durch.Bild: keystone

Stuttgart dreht Spiel in Köln +++ Arsenal mit Last-Minute-Sieg gegen Newcastle

28.09.2025, 19:37
Bundesliga

Freiburg – Hoffenheim 1:1

Freiburg und Hoffenheim trennen sich in der 5. Runde der Bundesliga unentschieden 1:1. Ohne den gesperrten Johan Manzambi fehlt den Breisgauern die Durchschlagskraft in der Offensive.

Beide Treffer im Baden-Derby fielen in der Startviertelstunde. Freiburg ging vor Heimpublikum bereits in der 3. Minute durch Verteidiger Lukas Kübler in Führung. Fisnik Asllani glich für die Gäste zehn Minuten später nach einem Missverständnis zwischen Vincenzo Grifo und Anthony Jung aus.

In der Folge entwickelte sich ein Spiel mit wenig Offensivszenen. Ohne den Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi, der seine zweite Spielsperre absass, fehlte den Freiburgern in der Offensive die Ideen. Am Ende war Hoffenheim, das auf den kurzfristig erkrankten Albian Hajdari verzichten musste, näher am Sieg. Noah Atubolu rettete kurz vor Schluss stark gegen den eingewechselten Tim Lemperle.

Freiburg - Hoffenheim 1:1 (1:1)
Tore: 3. Kübler 1:0. 13. Asllani 1:1.
Bemerkungen: Freiburg ohne Ogbus (nicht im Aufgebot) und Manzambi (gesperrt). Hoffenheim ohne Hajdari (krank).

Köln – Stuttgart 1:2

Stuttgart drehte die Partie in Köln nach frühem Rückstand. Der ehemalige St. Galler Ermedin Demirovic verwandelte nach 28 Minuten einen selbst herausgeholten Penalty, Josha Vagnoman traf neun Minuten vor dem Ende auf Vorlage von Angelo Stiller.

Bei Stuttgart stand Luca Jaquez erstmals seit seinem Nasenbeinbruch wieder in der Startaufstellung, Leonidas Stergiou fehlte weiterhin verletzt. Joël Schmied agierte bei Köln wie gewohnt von Anfang an. Beide Schweizer Verteidiger sahen die Gelbe Karte.

1. FC Köln - VfB Stuttgart 1:2 (1:1).
Tore: 4. Kaminski 1:0. 28. Demirovic (Penalty) 1:1. 81. Vagnoman 1:2.
Bemerkungen: 1. FC Köln mit Schmied (bis 85.). VfB Stuttgart mit Jaquez (bis 86.), ohne Stergiou (verletzt).

Premier League

Newacstle – Arsenal 1:2

Arsenal kommt auswärts in Newcastle zu einem späten Sieg. In der 96. Minute war es der Brasilianer Gabriel, der die Gunners zum Sieg schoss. Ursprünglich waren es die Gastgeber aus Newcastle, die auf den verletzten Fabian Schär verzichten mussten, die in Führung gegangen waren. Nick Woltemade traf in der 34. Minute zum 1:0. Mikel Merino glich kurz vor Schluss aus, ehe Gabriel die Wende komplettierte.

Newcastle United - Arsenal 1:2 (1:0)
Tore: 35. Woltemade 1:0. 84. Merino 1:1. 96. Gabriel 1:2.
Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (verletzt). (abu/sda)


