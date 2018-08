Sport

Fussball

Das schreibt die Presse zu YBs CL-Einzug



Bild: screenshot twitter/BSC_YB

«Die Krönung einer starken Entwicklung»: Das schreibt die Presse zu YBs CL-Einzug

Die Young Boys qualifizieren sich mit dem Sieg über Dinamo Zagreb erstmals für die Champions League. Das schreibt die Presse zum Erfolg des Schweizer Meisters.

TagesAnzeiger/Berner Zeitung Bild: screenshot tagesanzeiger.ch

«Es ist ein Meilenstein für den 120 Jahre alten Club.



Der Erfolg ist die Krönung einer bemerkenswerten Entwicklung in den letzten zwei Jahren unter Sportchef Christoph Spycher.



Die Young Boys haben erstmals den Sprung in die Champions League realisiert. Man sollte vorsichtig mit Superlativen umgehen ­– aber es ist der grösste Erfolg in der Vereinsgeschichte.»



Blick Bild: sreenshot blick.ch/sport/

«YB erfüllt sich den Champions-League-Traum!



Das Berner Sommermärchen hat kein Ende! Superstar Guillaume Hoarau schiesst YB mit zwei Toren in die Champions League, der Meister gewinnt das Rückspiel gegen Zagreb 2:1.



Der YB- Doppelschlag hat Dinamo so K.O. geschlagen wie Sulejmani.»



Bilder nach dem Spiel:

Aargauer Zeitung Bild: screenshot aargauerzeitung.ch

«Die Krönung einer starken Entwicklung.



Aller guten Dinge sind vier. Nach drei vergeblichen Playoff-Anläufen haben es nun auch die Young Boys geschafft, sich den Traum von der Champions League zu erfüllen.



Ein Gewinner neben Gelb-Schwarz ist auch der Schweizer Fussball. Die Teilnahme an der Champions League stärkt das Image der Super League.»





Neue Zürcher Zeitung Bild: screenshot nzz.ch

«Die Young Boys sind erstmals in der Champions League. Es dürfte eine Prüfung werden für den Klub.



YB sollte sich jetzt nicht verführen lassen von Geld und Glanz. [...] YB ist gut beraten, das Geld nicht für schnelles Wachstum und reihenweise arrivierte Spieler auszugeben, in der trügerischen Hoffnung, fortan regelmässig in der Königsklasse mitzuspielen.»



Die YB-Geschichte – die besten Bilder seit der Gründung 1898

20 Minuten Bild: screenshot 20min.ch/sport/

«Die Young Boys haben es geschafft. Hoarau trifft doppelt und lässt das YB-Herz höher schlagen.



Hochgerechnet über die 180 Minuten ist YBs Weiterkommen schmeichelhaft. Einzig in der Anfangsphase des Hinspiels waren die Berner klar die bessere Mannschaft, im Rückspiel konnte YB seine Offensivqualitäten lange nicht entfalten. (...) Doch es passt eben zu diesem neuen YB, dass sich die Mannschaft auch aus solchen Situationen zu befreien weiss.»



Le Matin Bild: screenshot lematin.ch

«Hoarau schickt YB in die Champions League!



Ein Doppelschlag des französischen Stürmers ermöglichte den Bernern am Dienstag in Zagreb einen 2:1-Sieg. Das gibt Millionen!»



Nico im YB-Fieber Video: watson/Angelina Graf

Da ist er! YB erhält nach 32 Jahren wieder den Meister-Pokal

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare