Xamax nimmt Basel Punkte ab – FCZ siegt gegen GC



Super League, 2. Runde Xamax – Basel 1:1 (0:0) Grasshoppers – Zürich 0:2 (0:0)

Bild: KEYSTONE

Schlechter Einstand für Alex Frei: Xamax ringt dem FCB Punkte ab – FCZ siegt im Derby

Die Absetzung von Raphael Wicky und die zumindest zeitweilige Einsetzung von Alex Frei ins Traineramt bringt dem FC Basel nicht den schnellen Erfolg. Die Basler remisieren bei Aufsteiger Xamax 1:1.

Xamax – Basel 1:1

Für die Startaufstellung griff Alex Frei zu diversen Änderungen im Vergleich zu den Formationen seines Vorgängers Wicky. So brachte er beispielsweise den seit letztem Herbst die längste Zeit verschmähten niederländischen Goalgetter Ricky van Wolfswinkel von Beginn an.

«Es nervt mich, dass wir so viel investieren und sie können dann aus 40 Metern flanken und einfach reinschieben. Es lag nicht am Einsatz, jeder hat alles reingeworfen. Wir müssen schneller den zweiten Treffer suchen.»

Matchentscheidend hätte Freis Berücksichtigung von Noah Okafor, dem erst 18-jährigen Schweizer Mittelfeldspieler mit nigerianischen Wurzeln, werden können. Nach hervorragender Vorarbeit von Luca Zuffi erzielte der Youngster nach 64 Minuten mit einem platzierten, trockenen Flachschuss das Basler Führungstor.

«In der Situation in der wir sind, nehmen wir den Punkt. Selbstverständlich war es anders geplant. Wir haben am Schluss die Kontrolle über das Spiel verloren. Es war ein gerechtes Unentschieden.»

Nach 85 Minuten zeigte Raphael Nuzzolo, dass sich die ältere Generation noch zeigen kann. Der Neuenburger Publikumsliebling, 17 Jahre älter als Okafor, erzielte nach einem Stellungsfehler in der Basler Abwehr den verdienten Ausgleich. Mit dem 2:0-Sieg in Luzern und dem Punktgewinn gegen Basel haben die Xamaxiens eine ausgezeichneten Wiedereinstand in der Super League gezeigt.

«Es war speziell vor so vielen Zuschauern in der Super League zu spielen. Gegen Basel einen Punkt mitzunehmen ist schön. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft. Wir haben mit Basel mitgehalten, das ist nicht selbstverständlich.»

Bild: KEYSTONE

Grasshoppers – Zürich 0:2

Es benötigte einen Geniestreich, um das 271. Zürcher Derby nach ereignisarmen, von der Taktik beider Trainer geprägten ersten 45 Minuten richtig zu lancieren. Adrian Winter war der Protagonist, der den Bann brach. Der 32-Jährige, der schon beim Auftaktsieg gegen Thun (2:1) getroffen hatte, traf in der 47. Minute von der Strafraumgrenze aus der Drehung ins hohe Eck. Von da an war richtig Pfeffer drin in der Partie.

Zuerst zettelte Kevin Rüegg nach einem harten Einsteigen von Runar Sigurjonsson eine Massenkeilerei an, dann erzielte Stephen Odey das 2:0 (62.). Nur weil FCZ-Keeper Yanick Brecher beim kecken 40-Meter-Schuss des von der Bank gekommenen Shani Tarashaj und bei Sigurjonssons 20-Meter-Volley zur Stelle war, bedeutete Odeys dritter Super-League-Treffer die Vorentscheidung.

Weil der FC Zürich mit viel mehr Elan aus der Kabine kam, steht er damit nach zwei Spielen mit einer makellosen Bilanz da. «Kompliment an den Trainer», lobte FCZ-Präsident Ancillo Canepa. GC, das forsch ebenfalls den 3. Schlussrang anpeilt, wartet dagegen noch auf den ersten Punkt. Nächster Gegner im happigen Startprogramm ist der FC Basel. Der hat nun zumindest einen Punkt vorzuweisen.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

Neuchâtel Xamax - Basel 1:1 (0:0)

12'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Hänni.

Tore: 64. Okafor (Zuffi) 0:1. 86. Nuzzolo (Doudin) 1:1.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Sejmenovic, Xhemajli, Kamber; Veloso (74. Corbaz), Di Nardo, Doudin, Tréand (70. Ramizi); Karlen (84. Cicek), Nuzzolo.

Basel: Omlin; Widmer, Cümart, Suchy, Riveros; Kalulu (63. Bua), Frei, Zuffi, Okafor (77. Stocker); Ajeti, Van Wolfswinkel (70. Campo).

Bemerkungen: Xamax ohne Djuric, Ademi, Santana und Nimani (verletzt), Basel ohne Petretta, Xhaka, Kuzmanovic und Antonio (alle verletzt). 92. Gelb-Rote Karte gegen Campo (Reklamieren).

Verwarnungen: 34. Xhemajli (Foul). 78. Campo (Foul).

Grasshoppers - Zürich 0:2 (0:0)

16'400 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 47. Winter 0:1. 62. Odey (Domgjoni) 0:2.

Grasshoppers: Lindner: Lika (67. Andersen), Cvetkovic, Zesiger, Rhyner; Bajrami; Jeffren (79. Pusic), Holzhauser (65. Tarashaj), Sigurjonsson, Bahoui; Djuricin.

Zürich: Brecher; Rüegg, Palsson, Mirlind Kryeziu, Pa Modou; Domgjoni, Hekuran Kryeziu; Winter (89. Haile-Selassie), Marchesano (79. Nef), Schönbächler (70. Kololli); Odey.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Basic, Arigoni, Lavanchy (alle verletzt), Doumbia (gesperrt) und Nathan (fehlende Spielberechtigung), Zürich ohne Frey, Khelifi, Aliu, Bangura, Kempter, Maouche, Omeragic, Sarr (alle verletzt), Dwamena und Rodriguez (beide nicht im Aufgebot). 51. Pfostenschuss Schönbächler. 86. Lattenschuss Kololli.

Verwarnungen: 16. Bajrami (Foul). 31. Zesiger (Foul). 49. Hekuran Kryeziu (Foul). 61. Sigurjonsson (Foul). 61. Rüegg (Unsportlichkeit). (abu/sda)

Ticker: 28.07.2018: Xamax – Basel

