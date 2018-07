Sport

FC Basel trennt sich per sofort von Trainer Wicky



Knall in Basel! FCB schmeisst Trainer Wicky raus – Alex Frei übernimmt interimistisch

Der FC Basel trennt sich per sofort von Trainer Raphael Wicky. Nach der 1:2-Niederlage in der 2. Qualifikationsrunde für die Champions League bei PAOK Saloniki hat der FCB seinen Cheftrainer nach einer internen Analyse freigestellt. Ersetzt wird Wicky durch U18-Trainer Alex Frei, der die Mannschaft interimistisch übernimmt. Der Nati-Rekordtorschütze wird am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Xamax auf der Bank sitzen. Unterstützt wird er dabei von Marco Schällibaum, der 1999 bereits einmal interimistisch Basel-Coach war.

Der FC Basel 1893 trennt sich per sofort von Cheftrainer Raphael Wicky. Alle Informationen dazu gibt es auf https://t.co/mcp14DTD6m. #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/GI9caLDcUd — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) 26. Juli 2018

Die Leistungen des einstigen Serienmeisters entsprächen seit dem Trainings- und Saisonbeginn mit fünf Niederlagen in Serie nicht den Erwartungen der sportlichen Leitung, erklärt die Klubführung in einem Communiqué. Konsequenzen seien deshalb unumgänglich geworden. Zum Super-League-Auftakt verlor der FCB zuhause gegen St.Gallen wegen eines Last-Minute-Treffers mit 1:2.

Streller nimmt Mannschaft in die Pflicht

«Wir erwarten jetzt von der Mannschaft eine positive Reaktion und einen starken Siegeswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit mit Raphael Wicky und wünsche ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute», so Sportdirektor Marco Streller.

Wicky war auf die letzte Saison von der U21-Mannschaft des FCB zum Chefcoach befördert worden. Es war die erste Trainerstation des 41-jährigen Wallisers und ehemaligen Nationalspielers auf Profistufe. Während er mit seinem Team in der Champions League mit der Achtelfinal-Qualifikation überzeugen konnte, verpassten die Basler erstmals seit 2009 den Schweizer Meistertitel. (pre)

