Sport

Fussball

Wer hat Neymar getötet? Ein Geheimnis, das nur Thomas Müller lüften kann



bild: b/r football

Der «Bleacher Report Football» aus den USA begleitet die Champions League in dieser Saison mit einem Cartoon. Die Episoden von «The Champions» zeigen, was dabei herauskommt, wenn die 800 besten Spieler der Welt und ihre Trainer gemeinsam in einer Traumvilla leben. Ähnlichkeiten zum «Bachelor» sind bestimmt nur rein zufällig.

Nun ist bereits die achte Folge veröffentlicht worden. In ihr liegt Neymar plötzlich tot am Boden und die Frage stellt sich: Wer ist dafür verantwortlich? Paul Pogba, Cristiano Ronaldo oder doch Harry Kane? Zum Glück kommt Ermittler Thomas Müller und klärt das Gehemnis.

Was bisher geschah

Folge 1: Neymar vs Mbappé Video: YouTube/B/R Football

Folge 2: Messi vs Ronaldo Video: YouTube/B/R Football

Folge 3: Mourinho vs Man United Video: YouTube/B/R Football

Folge 4: Bayern vs Dortmund Video: YouTube/B/R Football

(zap/ram)

Bonus: Hast du alle versteckten Gags entdeckt? Video: YouTube/B/R Football

