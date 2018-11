Sport

Fussball

30 Sportler, die gut auf eine Baustelle passen würden



Fabrice Borer, Marco Hämmerli und 28 weitere Sportler von der Baustelle

Ein Arbeitsplatz im warmen Büro hat im kalten und grauen November seine Vorzüge. Nicht zu diesen gehört es, wenn in der Etage unter einem tagelang gebohrt und gehämmert wird, was das Zeug hält. Der Lärm hat uns längst im Griff, weshalb wir an nichts anderes mehr denken als an diese 30 Sportler, die auch gut auf eine Baustelle statt in ein Stadion passen:

Erst muss ein solides Fundament her

Marco Maurer, Eishockey Bild: KEYSTONE

Fabiana Murer, Leichtathletik Bild: AP

Ohne einen Berg Stahl geht's nicht

Viktor Stalberg, Eishockey Bild: KEYSTONE

Dann kommen die lauten Handwerker

Fabrice Borer, Fussball Bild: KEYSTONE

Radek Hamr, Eishockey Bild: KEYSTONE

Julian Nagelsmann, Fussball Bild: EPA

Maren Hammerschmidt, Biathlon Bild: EPA

Alfred Bohren, Eishockey Bild: KEYSTONE

Mats Hammerich, Fussball Bild: KEYSTONE

Wenn du's reinwürgen musst, rufst du

Jempy Drucker, Rad Bild: Getty Images Europe

Papi sagte ihm immer, wenn er gross sei, sei er auch ein Hammer

Marco Hämmerli, Fussball Bild: KEYSTONE

Zwischendurch ruft der Chef an und fordert

Max Power, Fussball bild: twitter/mp_1825

Antwort von der Baustelle: «Wir tun, was wir können»

Argo Arbeiter, Fussball Bild: fcflora.ee

Die Holzigen entern die Baustelle

Emanuel Schreiner, Fussball Bild: APA

Carl Säger, Fussball Bild: instagram.com/carl.willxam

Urs Zimmermann, Rad Bild: AP NY

Armin Hobel, Fussball Bild: salzburg-trikots.at

Hanka Kupfernagel, Rad Bild: EPA

Wenn der Schreiner in den Ferien seinen Beruf erwähnt

Ryan Carpenter, Eishockey Bild: AP/The Canadian Press

Ryan Carpenter, Baseball Bild: AP/AP

Gopf, es klemmt! Gib mir bitte mal die …

Sandro Zangger, Lausanne Bild: TI-PRESS

Jungs, das Dach wartet!

Reto Ziegler, Fussball Bild: AP

Thomas Ziegler, Eishockey Bild: KEYSTONE

Wenn das Dach für zwei zu gross ist

Rolf Ziegler, Eishockey Bild: PHOTOPRESS

Hey! Ich sehe nackte Wände und Farbkübel, aber

Kai Mahler, Freestyle Ski Bild: EPA/ANSA

Endlich sind sie da

Kevin Painter, Darts Bild: kevinpainter180.co.uk

Donyell Malen, Fussball Bild: AP

Marvin Plattenhardt, Fussball Bild: AP/dpa-Zentralbild

Der Dachkengel fehlt auch noch*

* Zuerst schickten wir den Spengler noch ins Badezimmer, weil wir ihn mit dem Sanitär verwechselt haben. Sorry!

Lukas Spengler, Rad Bild: wbca.be

Und wer räumt am Ende alles auf?

Karen Putzer, Ski Bild: AP

