EM-Qualifikation: England zerstört Bulgarien +++ Portugal verliert



Bild: EPA

England zerstört Bulgarien ++ Portugal verliert gegen Ukraine

Gruppe A

Bulgarien – England

Eine heftige Reaktion auf die erste Niederlage in der EM-Qualifikation zeigte England in Bulgarien. Drei Tage nach dem 1:2 in Prag gegen Tschechien liess das Team von Gareth Southgate in Sofia ein 6:0 folgen. So wenig Spannung die Partie bot, die bereits zur Pause mit 4:0 entschieden war, so sehr rückten die bulgarischen Fans durch ihr rassistisches Verhalten erneut in den Fokus.

Zwei Mal - in der 28. und 43. Minute - unterbrachen die Offiziellen die Partie, nachdem Englands Spieler dunkler Hautfarbe von den Zuschauerrängen mit Affenlauten eingedeckt worden sind. Erst nach der Intervention von Bulgariens Captain Ivelin Popov beruhigte sich die Situation.

Das 1:0 durch Rashford Video: streamja

Das 2:0 durch Barkley Video: streamja

Das 3:0 durch Barkley Video: streamja

Das 4:0 durch Sterling Video: streamja

Das 5:0 durch Sterling Video: streamja

Das 6:0 durch Kane Video: streamja

Kosovo – Montenegro

Das 1:0 durch Rrahmani Video: streamja

Das 2:0 durch Muriqi Video: streamja

Die letzten zwei Runden:

Donnerstag, 14. November

England - Montenegro

Tschechien - Kosovo



Sonntag, 17. November

Kosovo - England

Bulgarien - Tschechien

Gruppe B

Ukraine – Portugal

Im Spitzenkampf der Gruppe B besiegte das Team von Andrej Schewtschenko den Europameister Portugal daheim mit 2:1. Roman Jaremtschuk (6.) und Andrij Yarmolenko (27.) brachten das Heimteam bis zur Pause 2:0 in Front, Cristiano Ronaldo (72.) konnte trotz seines 700. Treffers als Profi für die Gäste per Foulpenalty lediglich verkürzen.

Das 1:0 durch Jaremtschuk Video: streamja

Das 2:0 durch Yarmolenko Video: streamja

Das 1:2 durch Ronaldo Video: streamja

Die letzten zwei Runden:

Donnerstag, 14. November

Portugal - Litauen

Serbien - Luxemburg



Sonntag, 17. November

Luxemburg - Portugal

Serbien - Ukraine

Gruppe H

Frankreich – Türkei

Das Spitzenspiel in Gruppe H zwischen Weltmeister Frankreich und der Türkei endete ohne Sieger 1:1. Für einmal reichte Frankreich auch ein Treffer von Frankreichs Joker Olivier Giroud nicht.

Das 1:0 durch Giroud Video: streamja

Während sechs Minuten sah es in Paris ganz so aus, als wäre Stürmer Olivier Giroud einmal mehr der Rettungsanker Frankreichs. Vier Minuten nach seiner Einwechslung in der 72. Minute brachte der 33-jährige Angreifer von Chelsea den Weltmeister in Paris per Kopf in Führung, und damit auf Kurs Richtung EM-Endrunde 2020. Doch die türkischen Gäste, die zuletzt beim 1:0-Sieg gegen Albanien besonders durch ihren militärischen Salut-Jubel Aufmerksamkeit generiert hatten, zeigten sich vom Rückstand nicht geschockt.

Der Ausgleich durch Ayhan Video: streamja

Bereits in der 82. Minute sorgte Kaan Ayhan in Folge an einen Freistoss von Hakan Calhanoglu wieder für ausgeglichene Verhältnisse. Frankreich, das mit einem Sieg die Qualifikation für die EM-Endrunde im kommenden Jahr perfekt gemacht hätte, benötigt aus den kommenden zwei Duellen gegen Moldawien und Albanien nun noch zwei Punkte, um Verpasstes nachzuholen. Es war für Frankreich im achten Anlauf das erste Mal, dass ein Tor von Giroud vor heimischem Anhang nicht zum Sieg reichte.

Die letzten zwei Runden:

Donnerstag, 14. November

Türkei - Island

Frankreich - Moldawien

Albanien - Andorra



17. November:

Albanien - Frankreich

Andorra - Türkei

Moldawien - Island

